Primo de Abdul Fares chama Marina Ruy Barbosa de bandida e pede prisão da atriz: 'Roubo de joias da minha família' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marina Ruy Barbosa passou a enfrentar uma nova acusação envolvendo a família de seu ex-noivo, o empresário Abdul Fares.

Um primo do empresário, que também se chama Abdul Fares, afirmou ter registrado uma ocorrência policial contra a atriz e o familiar, alegando crimes como estelionato e violência patrimonial contra uma pessoa idosa.

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A manifestação foi publicada nas redes sociais na quarta-feira (4).

O familiar direcionou uma série de acusações à artista e questionou a origem do anel de noivado milionário que ela recebeu durante o relacionamento.

Avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões, a joia, segundo ele, teria origem em um patrimônio familiar que deveria pertencer à mãe dele.

"Marina, esse anel é fruto de roubo de joias da minha família. Todos reconhecem que o inventário da minha avó foi uma fraude e muito desse patrimônio é fruto de sonegação fiscal. Ou você tem a nota fiscal? Apresente. Você e seu marido: onde e como vocês têm dinheiro para o jato?", questionou.

Em outro momento da publicação, o homem afirmou que a atriz deveria responder pelas acusações e chegou a mencionar a possibilidade de prisão.

Ele também fez referências a outros casos de repercussão nacional ao direcionar críticas ao ex-casal.

"Marina Ruy Barbosa, a Dolane precisa de uma companheira de cela e Abdul Fares Mustafa deveria ir fazer companhia pro Vorcaro por fraude, estelionato e crime contra idosa, que foi o cometido por vocês!!!"

Primo acusa família de fraude patrimonial

Durante o desabafo, o familiar também apresentou sua versão sobre os conflitos envolvendo os integrantes da família Fares.

Segundo ele, os próprios tios teriam admitido irregularidades em uma disputa relacionada à divisão de bens, que teria prejudicado sua mãe e outros parentes.

"O que está acontecendo é que meus tios reconheceram no Tribunal de Justiça que fizeram uma fraude para lesar minha mãe e o fisco. Isso está confessado. Dentre essa partilha da família tinha os imóveis que estavam no nome da minha avó e, pasmem, minha avó sofreu crime contra idosos. Os próprios filhos roubaram ela para deixar eu, minha mãe e meu irmão sem nada", pontuou.

O homem também questionou a permanência do anel com Marina e estimou em R$ 3 milhões a parcela do patrimônio que, segundo sua alegação, estaria relacionada à joia.

"Essa garota [Marina Ruy Barbosa] simplesmente está achando que vai ficar com R$ 3 milhões, que está roubado do erário [tesouro nacional ou a fazenda pública] e dos credores da Marabráz, e vai ficar por isso mesmo", observou.

Familiar afirma ter sido pressionado após cobrança

A situação teria se agravado depois que o primo procurou Marina diretamente para solicitar que a joia fosse depositada em juízo até que a disputa patrimonial fosse esclarecida.

Ele afirmou que recebeu uma notificação de três advogados da atriz e acusou a artista de apresentar uma versão falsa dos acontecimentos à imprensa.

"De linda você não tem nada, você é uma bandida porque você colocou 3 advogados pra me notificar, você tá passando uma narrativa totalmente falsa e mentirosa pra imprensa, e não sei onde você vai chegar com isso", declarou.

Na sequência, explicou por que decidiu cobrar a devolução do acessório. De acordo com ele, a própria mãe teria identificado semelhanças entre o anel usado pela atriz e uma joia que pertenceu à avó da família.

"Eu trabalho desde os 16 anos de idade, renunciei a essa herança e esse dinheiro é só pra minha mãe. Seu noivo me ligou e pediu ‘tira a postagem’ e começaram a gritar comigo", relatou.

O familiar ainda afirmou que Abdul teria entrado em contato com sua mãe para falar sobre o pagamento da pensão alimentícia, caso as publicações contra o ex-casal continuassem.

"Fiz o boletim de ocorrência contra você e Abudi (Adbul Fares) por ameaçarem minha mãe, uma senhora de 63 anos. O anel é fruto e usurpação patrimonial confessada pelo pai do seu marido", escreveu ao divulgar o registro policial nos stories.