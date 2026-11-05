Ex-SBT Analice Nicolau recebe Carol Kaderli em live nas redes sociais; saiba mais

Em live com a jornalista Analice Nicolau nesta quinta-feira (5), a conselheira consultiva Carol Kaderli desmistifica o mercado de M&A e revela por que faturamento milionário não garante a sobrevivência de clínicas e hospitais.

O mercado de saúde brasileiro enfrenta uma inflexão severa. Pressionados por juros altos, crédito bancário escasso e atrasos em repasses, muitos fundadores de clínicas, laboratórios e hospitais enxergam na venda ou na atração de investidores a única saída para o negócio.

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No entanto, o cenário de "compras por impulso" que marcou o setor nos últimos anos acabou. Fundos de investimento e compradores estratégicos estão exigindo respostas duras antes de assinar qualquer cheque, e o maior impeditivo para os negócios, atualmente, não está nas finanças, mas na falta de maturidade dos sócios.

O alerta é de Carol Kaderli, conselheira consultiva de negócios certificada pelo Advisory Board Institute (ABI), especialista em resolução de conflitos pelo Insper e fundadora da CMK Business Advisory. Segundo a executiva, que acumula mais de 20 anos de experiência no setor, o valor de um ativo de saúde evapora muito antes do início de uma auditoria formal (Due Diligence).



“Uma empresa não perde valor na calculadora do comprador; ela começa a perder dinheiro dentro da própria sala dos donos, por brigas de vaidade e falta de organização básica. Quando o investidor percebe que os fundadores não falam a mesma língua, o desconto sobre o Valuation é imediato ou o negócio é simplesmente cancelado”, explica Kaderli.

Para debater os bastidores desse cenário e orientar empresários do setor, Carol Kaderli será a convidada especial da jornalista e estrategista de comunicação Analice Nicolau em uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 05 de novembro, às 19h30, com o tema: "O Preço do Ego Societário e a Verdade sobre a Venda de Empresas de Saúde".

A Guerra Fria dos Feudos e o Risco do Homem-Chave

Durante o encontro, as especialistas vão dissecar os três grandes vilões que destroem o valor de mercado de empresas de saúde no Brasil:

A política dos "feudos": A clássica e silenciosa guerra entre o sócio médico, que cuida da assistência, e o sócio executivo, responsável pelas contas, paralisando decisões estratégicas.

O Risco de Dependência (Key-Person Risk): O perigo de manter clínicas que não operam sem a presença física ou a "caneta" do dono, modelo rejeitado por investidores institucionais.

Sangrias de Caixa e Compliance: A falta de processos que, segundo dados do setor (IESS), faz com que quase 13% do faturamento da saúde privada se perca em desperdícios, falhas assistenciais e glosas de convênios.

A solução para blindar o patrimônio e preparar a empresa para o crescimento ou sucessão familiar passa pela adoção de conselhos consultivos independentes e da metodologia CNPJ First, que subordina as vaidades pessoais à perenidade e liquidez da instituição.

"Há um mito de que conselho consultivo é artigo de luxo para empresas da Bolsa de Valores. Na verdade, para uma clínica com três sócios e 20 funcionários, ter uma visão externa, neutra e técnica é o que garante que a empresa sobreviva aos seus próprios fundadores", conclui a conselheira.

A transmissão trará um bloco focado em responder dúvidas reais de médicos, diretores financeiros e sucessores familiares de diversas regiões do país.

Serviço

Tema: O Preço do Ego Societário e a Verdade sobre a Venda de Empresas de Saúde (Briga de sócios pode destruir seu negócio)

Bancada: Analice Nicolau (Jornalista) e Carol Kaderli (Conselheira Consultiva)

Data: Hoje, 05 de novembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Onde assistir: Instagram – @analicenicolau e @carol.kaderli