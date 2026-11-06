Tony Bellotto faz relato chocante sobre luta contra o câncer: 'Gostaria de continuar vivo'

Aos 66 anos, Tony Bellotto passou a enxergar o futuro sob uma perspectiva diferente desde que descobriu um câncer de pâncreas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta quinta-feira (5), o guitarrista dos Titãs revelou que seus planos para os próximos anos foram transformados pela experiência com a doença. Agora, sua maior expectativa é conseguir continuar vivendo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"Nos próximos anos, primeiro eu gostaria de continuar vivo. Isso vai ser o suficiente. Vou saber aproveitar a vida como eu estou sabendo agora. Fazendo minhas coisas, fazendo música, escrevendo, me divertindo. E é isso. Ficar vivo, esse é o meu objetivo", declarou.
Casado com a atriz Malu Mader, de 60 anos, o músico recebeu o diagnóstico em março de 2025, depois de realizar exames de rotina.
Desde então, enfrentou uma cirurgia e sessões de quimioterapia como parte do tratamento contra o tumor.
A notícia provocou uma transformação imediata na maneira como Bellotto compreende a própria existência.
O artista explicou que a possibilidade da morte, antes encarada de maneira mais distante, ganhou uma dimensão concreta após descobrir a doença.
"Um diagnóstico de câncer e, no meu caso, de um tão grave quanto o de pâncreas muda totalmente a sua visão de vida. É instantâneo, quase como entrar numa outra dimensão. Você enxerga a finitude de forma palpável, sólida, à sua frente e precisa lidar com tudo o que vai acontecendo", desabafou.
Essa experiência também influenciou sua maneira de aproveitar os dias. Inspirado por conceitos filosóficos orientais, o guitarrista contou que passou a concentrar suas atenções no presente, sem deixar que as incertezas sobre o amanhã determinem sua rotina.
"No meu caso, se aproximou muito mais de uma visão, digamos, zen da vida. Como ensinam os velhos monges chineses e tibetanos, você tem que encarar a cada dia, a cada momento, a realidade que tem e lidar com ela. É uma mudança bastante radical", explicou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Lula revela do que sente falta após se tornar presidente: 'Ninguém mandou eu vir pra cá'
- Mariana Morais Casamento de Alberto Cowboy chega ao fim e possível motivo vem à tona
- Mariana Morais Primo de Abdul Fares chama Marina Ruy Barbosa de bandida e pede prisão da atriz: 'Roubo de joias da minha família'
- Mariana Morais Atriz Denise Dias detalha breve affair com Hulk: 'Foi quando ele apareceu com a atual dele'
- Mariana Morais Juliette se casa com separação total de bens e revela real motivo
- Mariana Morais Allan Souza Lima e Duda Beat publicam vídeo íntimo e coincidência da infância vem à tona