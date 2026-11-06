Tony Bellotto faz relato chocante sobre luta contra o câncer: 'Gostaria de continuar vivo' - (crédito: Reprodução/Roda Viva)

Aos 66 anos, Tony Bellotto passou a enxergar o futuro sob uma perspectiva diferente desde que descobriu um câncer de pâncreas.

Em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta quinta-feira (5), o guitarrista dos Titãs revelou que seus planos para os próximos anos foram transformados pela experiência com a doença. Agora, sua maior expectativa é conseguir continuar vivendo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Nos próximos anos, primeiro eu gostaria de continuar vivo. Isso vai ser o suficiente. Vou saber aproveitar a vida como eu estou sabendo agora. Fazendo minhas coisas, fazendo música, escrevendo, me divertindo. E é isso. Ficar vivo, esse é o meu objetivo", declarou.

Casado com a atriz Malu Mader, de 60 anos, o músico recebeu o diagnóstico em março de 2025, depois de realizar exames de rotina.

Desde então, enfrentou uma cirurgia e sessões de quimioterapia como parte do tratamento contra o tumor.

A notícia provocou uma transformação imediata na maneira como Bellotto compreende a própria existência.

O artista explicou que a possibilidade da morte, antes encarada de maneira mais distante, ganhou uma dimensão concreta após descobrir a doença.

"Um diagnóstico de câncer e, no meu caso, de um tão grave quanto o de pâncreas muda totalmente a sua visão de vida. É instantâneo, quase como entrar numa outra dimensão. Você enxerga a finitude de forma palpável, sólida, à sua frente e precisa lidar com tudo o que vai acontecendo", desabafou.

Essa experiência também influenciou sua maneira de aproveitar os dias. Inspirado por conceitos filosóficos orientais, o guitarrista contou que passou a concentrar suas atenções no presente, sem deixar que as incertezas sobre o amanhã determinem sua rotina.

"No meu caso, se aproximou muito mais de uma visão, digamos, zen da vida. Como ensinam os velhos monges chineses e tibetanos, você tem que encarar a cada dia, a cada momento, a realidade que tem e lidar com ela. É uma mudança bastante radical", explicou.