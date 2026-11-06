Caso Tony Bellotto: especialista aponta 8 sinais silenciosos do câncer que acometeu o artista

O diagnóstico de câncer de pâncreas recebido por Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, em março de 2025, voltou a chamar atenção para uma doença conhecida pela dificuldade de identificação nos estágios iniciais.
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Após o músico compartilhar detalhes de sua experiência com o tratamento, um especialista em oncologia fez um alerta sobre oito manifestações discretas que podem indicar a presença desse tipo de tumor.
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Segundo o médico Rodrigo Surjan, entre os sinais estão dores na região abdominal e nas costas, emagrecimento sem explicação, problemas digestivos e mudanças nos hábitos intestinais.
A relação também inclui perda de apetite, pele e olhos amarelados, sensação persistente de mal-estar e dificuldade para engolir.
Um dos principais desafios é que essas manifestações nem sempre despertam preocupação imediata.
Em muitos casos, os sintomas são confundidos com problemas gastrointestinais ou outras condições de saúde, fazendo com que a investigação médica aconteça apenas quando o tumor já está em estágio avançado.
Confira oito possíveis sinais de câncer de pâncreas:
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Dor abdominal: desconforto ou dor na região do estômago pode estar relacionado ao desenvolvimento de um tumor no órgão.
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Dor nas costas: algumas pessoas apresentam dores que atingem a região posterior do corpo, especialmente quando a doença avança.
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Perda de peso inexplicável: emagrecer sem mudanças na alimentação ou na rotina de exercícios é um sinal que merece investigação.
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Indigestão: dificuldades digestivas podem aparecer entre as manifestações da doença.
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Alterações nas fezes: mudanças no funcionamento intestinal, incluindo fezes que flutuam, podem indicar problemas na digestão.
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Perda de apetite: a redução da vontade de comer também pode acompanhar o desenvolvimento do câncer.
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Icterícia: a coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos pode surgir quando o tumor interfere na passagem da bile.
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Dificuldade para engolir e mal-estar: sensação de indisposição e problemas durante a deglutição também estão entre os sintomas relatados em pacientes.
O câncer de pâncreas também pode provocar diabetes de início recente, especialmente em adultos, embora essa alteração tenha outras possíveis causas.
A doença é considerada particularmente difícil de identificar porque não costuma apresentar sinais específicos nas primeiras fases.
É importante destacar que a presença de um ou mais desses sintomas não significa necessariamente um diagnóstico de câncer.
Alterações persistentes ou sem explicação, entretanto, precisam ser avaliadas por um profissional de saúde.
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