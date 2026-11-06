Dívida de IPTU coloca mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão em risco e famoso recorre à Justiça

Uma negociação com a Prefeitura do Rio de Janeiro pode ser decisiva para evitar que Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, perca sua mansão avaliada em R$ 18 milhões.
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Aos 91 anos, o humorista e a esposa, Lilian Taranto Aragão, recorreram à Justiça para conseguir mais 30 dias de prazo enquanto tentam encontrar uma solução para uma dívida de IPTU que ultrapassa R$ 600 mil. As informações sobre o novo pedido foram divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira.
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O pedido foi protocolado na quarta-feira (4), em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município. A intenção é interromper temporariamente o andamento da ação de cobrança, impedindo a realização de novas medidas judiciais durante o período solicitado.
O casal também pretende ampliar o prazo para contestar a decisão que autorizou a penhora da propriedade.
A iniciativa ocorre em meio a uma tentativa de acordo individualizado entre as partes. Conforme a manifestação encaminhada ao Judiciário, as negociações já estão em “fase avançada”, com o objetivo de estabelecer condições para a regularização dos valores pendentes.
A solicitação, entretanto, ainda depende de autorização judicial. A análise ficará sob responsabilidade da juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Até o momento, não houve confirmação de que o prazo adicional será concedido.
Entenda a dívida que ameaça o imóvel de Renato Aragão
A disputa envolve impostos municipais não pagos referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023.
A cobrança inicial apresentada pela Prefeitura do Rio foi de R$ 548.283,69, mas o montante chegou a aproximadamente R$ 676 mil com os encargos. A ordem de penhora da propriedade foi inicialmente divulgada pelo colunista Valmir Moratelli, da Veja.
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