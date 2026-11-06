Idoso morre na própria festa de aniversário após dançar música sobre 'continuar vivo'

Homem morre aos 97 anos na própria festa de aniversário - (crédito: Reprodução/TikTok)

Uma comemoração pelos 97 anos de vida terminou de maneira inesperada para Vito, um idoso que morava na Califórnia, nos Estados Unidos.

Ele morreu durante a própria festa de aniversário, realizada com temática de Halloween, pouco depois de aparecer dançando e se divertindo ao som de "Stayin' Alive", clássico dos Bee Gees cujo título significa "Continuar vivo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O episódio ganhou repercussão após Eden Malinoff, confeiteira de 24 anos e vizinha do aniversariante, compartilhar registros da celebração nas redes sociais.

Em um dos vídeos, Vito aparece sorridente, batendo palmas e acompanhando o ritmo da música enquanto aproveita a companhia dos convidados.

A jovem participou da organização do evento e também ficou responsável pela produção do bolo. Em entrevista ao New York Post, ela contou que a comemoração havia sido planejada pelo próprio idoso, que fazia questão de celebrar a chegada de mais um ano de vida.

"Na semana passada foi o aniversário de 97 anos de Vito e, fiel ao seu estilo, ele quis comemorar com uma festa de aniversário com tema de Halloween. Então, é claro, fiz um bolo para ele", contou a confeiteira ao jornal.

O que aconteceu durante a comemoração?

Antes da morte, Vito demonstrava disposição e aproveitava a festa ao lado dos amigos. Eden também recordou uma conversa que teve com o vizinho sobre o segredo para alcançar uma idade tão avançada.

Ao ser questionado sobre o assunto, ele respondeu com bom humor: "Nunca beber bebidas baratas".

A jovem ainda destacou a personalidade animada do aniversariante e revelou que, apesar da diferença de idade entre os dois, ele conseguia acompanhar as atividades e manter uma energia impressionante.

"nunca deixe a idade te impedir'. Ela afirmou que Vito aproveitou a comemoração até os últimos momentos. "Aos 24 anos, eu não conseguia acompanhá-lo; ele era a alma da festa", comentou.

A celebração, no entanto, acabou em luto. Vito sofreu uma complicação de saúde e morreu pouco depois de dançar e participar da comemoração. O melhor amigo do idoso também se manifestou nas redes sociais e revelou que ele enfrentava problemas de saúde, embora as pessoas próximas não soubessem que a situação era tão grave.

Despedida emocionou pessoas próximas

Após a morte, Eden lamentou o desfecho da festa, mas ressaltou que o vizinho estava acompanhado de pessoas queridas quando partiu. Para ela, a maneira como o idoso passou seus últimos momentos combinava com a personalidade que demonstrava ao longo da vida.

"Infelizmente, a noite não terminou como esperávamos, e Vito teve uma partida dramática. Mas, se ele pudesse ter escolhido como partir, teria sido assim", declarou.

Em seguida, a confeiteira reforçou a importância de ter participado daquela ocasião especial e destacou o carinho que sentia pelo vizinho.

"Ele estava rodeado pelas pessoas que amava, estávamos celebrando sua longa e plena vida, e sou muito grata por ter podido fazer parte disso", acrescentou.