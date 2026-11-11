Cantora Fhabi Hanna revela gravidez aos 43 anos após enfrentar endometriose

Durante muito tempo, Fhabi Hanna imaginou como reagiria ao descobrir uma gravidez. Na fantasia que alimentava, a notícia seria acompanhada de lágrimas, sorrisos, comemorações e até vídeos para registrar o momento. Quando o resultado positivo finalmente apareceu, porém, a realidade foi bem diferente: aos 43 anos, a artista ficou sem reação. Depois de enfrentar desafios relacionados à endometriose e conviver com dúvidas sobre a possibilidade de realizar o sonho da maternidade, ela precisou de um tempo para assimilar que estava grávida.

Atriz, cantora, compositora, apresentadora e influenciadora, Fhabi vive uma fase de descobertas que vai além da expectativa pela chegada do primeiro filho. A gestação, que aconteceu logo na primeira tentativa, contrariou o cenário de dificuldades que ela havia imaginado depois de sua experiência com a doença. Mesmo diante dos primeiros resultados positivos, a artista teve dificuldade para acreditar na notícia e repetiu os testes para confirmar a gravidez.

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“Eu sempre imaginei como seria minha reação diante de um resultado positivo. Achava que iria chorar, sorrir, gravar vários vídeos... rs... Mas foi bem diferente: eu congelei! Sério, fiquei sem reação”, conta Fhabi.

A necessidade de confirmar o resultado também revela a distância entre aquilo que se projeta durante a espera e o momento em que o desejo começa a se concretizar. Por já estar preparada emocionalmente para um processo mais difícil, ela demorou a assimilar que havia conseguido engravidar tão rapidamente.

“Depois de tudo o que enfrentei com a endometriose, eu já estava preparada para um caminho difícil. E, quando deu certo logo na primeira tentativa, demorei a acreditar. Perdi as contas de quantos testes de farmácia e exames de sangue fiz para confirmar”, recorda.

A notícia começou a ganhar outra dimensão no primeiro ultrassom. Até então, os exames confirmavam a gestação, mas foi ao visualizar o desenvolvimento do bebê que a artista conseguiu se conectar emocionalmente com a nova realidade.

“Mas foi no primeiro ultrassom que senti o maior amor do mundo. Ali caiu a ficha: era de verdade! Existia uma vida crescendo dentro de mim. Eu finalmente podia comemorar. Foi uma felicidade que não consigo explicar em palavras”, descreve.

Quando a maternidade muda a maneira de fazer planos

A chegada de um filho costuma provocar mudanças que começam antes mesmo do nascimento. Para Fhabi, a gestação trouxe uma nova perspectiva sobre o futuro e fez com que passasse a considerar o bebê em decisões que antes diziam respeito apenas à sua própria trajetória. A felicidade veio acompanhada de questionamentos sobre a rotina, os cuidados e a responsabilidade de criar uma criança.

“Minha primeira reação foi: "Meu Deus, é verdade! Eu estou grávida! E agora, o que eu faço?" rs...”, brinca.

Com o passar das semanas, a surpresa inicial deu lugar à construção de uma nova relação com a maternidade. A artista percebeu que seus planos começavam a ganhar outros contornos e que o desejo de oferecer segurança e oportunidades ao filho passava a orientar parte de suas escolhas.

“Com o passar do tempo, fui me encontrando nesse novo lugar. Percebi que já não era mais apenas a Fhabi de antes. Minha vida tinha virado uma chave. Era uma nova fase, uma nova perspectiva de futuro. Comecei a pensar em tudo de uma maneira diferente. Queria fazer o melhor por aquela criança, desde a barriga até o mundo. Queria oferecer amor, cuidado e todas as oportunidades possíveis”, completa.

A experiência de ser mãe aos 43 anos

A gravidez também tem um significado particular por acontecer depois de um período de incertezas. A convivência com a endometriose fez com que Fhabi considerasse a possibilidade de enfrentar dificuldades para engravidar. Por isso, a confirmação da gestação, especialmente por ter acontecido na primeira tentativa, tornou o momento ainda mais significativo para ela.

“Representa renovação, vida, esperança e, acima de tudo, uma bênção. Sinto uma gratidão imensa por ter recebido essa oportunidade de ser mãe aos 43 anos”, celebra.

A artista afirma que a experiência já influencia sua maneira de enxergar a vida, mesmo antes da chegada do bebê. A expectativa de cuidar de outra pessoa trouxe novas preocupações e também mudou a forma como pensa suas decisões e responsabilidades.

“Meu bebê já me transformou muito! Hoje me sinto diferente, enxergo as coisas com mais clareza e penso mais antes de agir. Passei a olhar para o futuro com ainda mais esperança e responsabilidade”, observa.

A felicidade com a maternidade é tanta que Fhabi já admite pensar em aumentar a família. A possibilidade, que poderia parecer distante em meio às descobertas da primeira gestação, passou a fazer parte de suas reflexões.

“É curioso como uma vida pode transformar tanto a nossa maneira de pensar, sentir e fazer planos. E vou confessar uma coisa: estou tão feliz com a maternidade que, mesmo com a gravidez em andamento, já penso em engravidar novamente! rs...”, confessa.

Um susto no início da gestação

Nem tudo, no entanto, aconteceu sem momentos de apreensão. Na sexta semana de gravidez, pouco depois de ouvir os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez, Fhabi teve um sangramento intenso e precisou procurar atendimento de emergência. O episódio interrompeu temporariamente a tranquilidade que começava a sentir com a confirmação da gestação.

“Mas, ao sair do consultório e chegar em casa, tive um sangramento intenso. Meu mundo desabou. Corri para a emergência e vivi alguns dos momentos mais difíceis da minha vida, até receber a notícia de que estava tudo bem e que meu bebê estava vivo”, relata.

Depois do susto, a artista decidiu não apressar o anúncio público da gravidez. Embora tivesse vontade de dividir a notícia desde o primeiro ultrassom, preferiu esperar até se sentir emocionalmente segura para compartilhar a novidade. A decisão também foi uma maneira de preservar a experiência, respeitando o próprio ritmo em um período de tantas expectativas.

“Depois disso, decidi respeitar meu tempo e viver aquele momento com mais cautela. Fiz uma promessa a mim mesma: quando realmente me sentisse segura, iria compartilhar essa felicidade com todos. E foi assim que aconteceu”, relembra.

Maternidade e carreira podem caminhar juntas

Com uma trajetória que reúne diferentes atividades artísticas, Fhabi também começa a pensar em como conciliar a chegada do bebê com os compromissos profissionais. A gravidez trouxe mudanças na organização dos projetos, mas não diminuiu sua vontade de continuar trabalhando e desenvolvendo novas ideias.

“A gravidez não me impede de realizar meus sonhos. Continuo trabalhando, criando e planejando novos projetos. Alguns precisarão ser adiados, outros seguirão normalmente, e está tudo bem”, pondera.

A experiência também a levou a refletir sobre a ideia de que a maternidade exige que a mulher deixe de lado suas ambições profissionais. Para a artista, a chegada de um filho representa uma nova prioridade, mas não significa abandonar outras partes de sua identidade.

“A maternidade não anula minha carreira, minha arte ou meus sonhos. Mas, neste momento, tive a oportunidade de realizar algo que era muito importante para mim: ser mãe aos 43 anos. E essa foi uma prioridade que escolhi viver plenamente”, ressalta.

O conselho para outras mulheres que sonham com a maternidade

Ao olhar para o período anterior à gravidez, Fhabi reconhece que a espera foi acompanhada de medos e incertezas. Agora, vivendo a experiência que tanto desejou, ela diz que gostaria de conversar com outras mulheres que também alimentam o sonho de ser mães, mas enfrentam dúvidas sobre o futuro.

“Eu diria: calma, fica em paz! Não tente antecipar o futuro. A gente cria tantos cenários na cabeça, sente tantos medos e inseguranças, que às vezes sofre por situações que nem chegam a acontecer”, aconselha.

A artista também chama atenção para a importância de não transformar a espera em torno da maternidade no único centro da vida. Em seu relato, a mensagem é de acolhimento às diferentes trajetórias e aos sentimentos que podem surgir durante esse processo.

“Não se cobrem tanto, não se comparem e não permitam que essa espera faça vocês esquecerem de viver. A nossa vida não pode ficar resumida a uma expectativa, por maior que seja o nosso sonho”, reforça.