Amiga de Adriane Galisteu morre em tragédia e despedida comove fãs

A apresentadora Adriane Galisteu enfrenta um momento de luto após perder uma amiga de longa data em uma tragédia no trânsito.

Gisele Voss Bergmann, de 63 anos, morreu na manhã de terça-feira (10), em uma colisão envolvendo quatro veículos na PR-508, em Paranaguá, no litoral do Paraná. A vítima estava acompanhada de dois irmãos, que também perderam a vida.

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Abalada com a notícia, Galisteu publicou uma homenagem nas redes sociais na noite do mesmo dia.

Ao compartilhar uma fotografia ao lado de Gisele, a apresentadora falou sobre a intimidade construída ao longo dos anos e destacou o vínculo de confiança que mantinham.

“Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim…”, escreveu.

A apresentadora também recordou a dedicação da amiga à família, especialmente ao filho, Lucca. Na publicação, mencionou o marido de Gisele, Jacir Cordeiro Bergmann II, conhecido como Jassa, e lamentou o vazio deixado pela partida.

“É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar. E quando penso em você, penso também no amor imenso que tinha pelo Lucca. Uma mãe apaixonada, daquelas que tinham o filho como o maior orgulho da vida”, recordou.

Na despedida, Adriane agradeceu pelos anos de companheirismo e deixou uma declaração de carinho à amiga.

“Obrigada por uma vida de amizade, de confiança, de amor. Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga. #ripgisele”, encerrou.

Acidente também matou dois irmãos da vítima

Gisele não foi a única integrante da família a morrer na colisão. Seus irmãos, Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, e Elis Mary Voss Pimpão, de 68, também estavam entre as vítimas.