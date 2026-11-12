Jogador morre aos 22 anos durante treino e motivo acende alerta entre jovens - (crédito: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Wanis Honsor no futebol foi interrompida de forma repentina nesta quarta-feira (11).

O lateral-esquerdo francês, de 22 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma atividade do Saint-Denis FC, equipe que defendia na Ilha da Reunião, território francês localizado no Oceano Índico.

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Natural de Le Havre, na região da Normandia, o atleta estava próximo de completar 23 anos, em 19 de novembro.

A notícia foi confirmada pelo clube que o revelou, o FC Rouen 1899, que publicou uma homenagem ao ex-jogador e manifestou solidariedade aos familiares.

O episódio aconteceu durante um treinamento do Saint-Denis FC. Assim que Honsor apresentou os primeiros sinais de mal-estar, profissionais de saúde iniciaram os procedimentos de reanimação. Apesar das tentativas de socorro, o jovem não sobreviveu.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Rouen lamentou a morte e recordou as circunstâncias da ocorrência.

"O FC Rouen 1899 soube, na manhã de hoje, com profundo pesar, do falecimento repentino de Wanis Honsor, que sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento em seu clube, o Saint-Denis FC. O FC Rouen expressa suas sinceras condolências à sua família e entes queridos".

A morte do atleta acendeu um alerta sobre os riscos de problemas cardiovasculares durante a prática de atividades físicas, além da importância do acompanhamento médico e do uso consciente de suplementos e pré-treinos.

Não foi informado se Wanis tinha alguma comorbidade ou fazia uso desse tipo de produto.