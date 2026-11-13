Bruna Marquezine e Shawn Mendes teriam se desentendido em Noronha; atriz é flagrada chorando

Uma suposta discussão entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes chamou atenção durante a passagem dos dois por Fernando de Noronha.
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A atriz teria sido vista chorando em frente a uma pousada após um desentendimento com o cantor, que deixou o local e seguiu para uma pracinha da região.
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As informações foram divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho. De acordo com o relato, o episódio teria provocado uma cena de tensão entre os artistas, que estão hospedados no arquipélago pernambucano para acompanhar o casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira, marcado para sábado (14).
O desentendimento, no entanto, não teria se prolongado por muito tempo. Algumas horas depois, Shawn retornou à pousada com a intenção de conversar com Bruna e resolver a situação. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a discussão.
A viagem também foi marcada por compromissos relacionados à celebração dos amigos.
Entre as atividades realizadas pelo casal estão uma festa de boas-vindas e um passeio de canoa havaiana, uma das experiências turísticas mais procuradas de Fernando de Noronha.
https://t.co/UEhTrTS25H— moonbuzz (@moonbuzzoficial) November 13, 2026
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