Veja os vencedores do Prêmio GLP4 2026: Anitta e Patrícia Poeta estão entre os premiados

Anitta e Patrícia Poeta foram alguns dos destaques da premiação - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Prêmio GLP4 2026 revelou os nomes escolhidos pelo público em mais uma edição dedicada aos principais destaques do entretenimento brasileiro. Apresentada por Rêh Castro, a cerimônia celebrou os vencedores de 38 categorias, após uma votação que ultrapassou a marca de 21 milhões de votos. A premiação reuniu artistas, apresentadores, jornalistas, influenciadores digitais e novos talentos que movimentaram a televisão, a música e as redes sociais ao longo do ano.

Entre os premiados estão Anitta, eleita Mulher do Ano com 79,94% dos votos; Amaury Lorenzo, vencedor de Ator do Ano com 95,37%; Lorena Comparato, escolhida Atriz do Ano com 73,40%; e Patrícia Poeta, que conquistou a categoria Apresentadora do Ano com 93,84%. A cantora Joelma também aparece entre os destaques, levando o título de Cantora do Ano com 60,37% da preferência popular.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A edição também abriu espaço para a nova geração do entretenimento, com destaque para Melissa Sampaio, Manu Bistene e Mel Summers, que conquistaram o tricampeonato na premiação. Outro nome que voltou a comemorar foi JG Carvalhin, que garantiu o bicampeonato como Influenciador Teen do Ano. Kadu Spinola e Clarinha Tozzo também figuram entre os vencedores desta edição.

Na internet, Camila Loures, Lucas Guimarães e Key Alves estiveram entre os premiados, mostrando a presença dos criadores digitais na votação.

Além das personalidades, produções televisivas também receberam reconhecimento. A novela “Quem Ama Cuida”, a série “Jogada de Risco”, o programa “Domingão com Huck” e o reality “Corrida das Blogueiras” figuram na relação dos escolhidos pelo público.

A cerimônia foi organizada para celebrar não apenas os vencedores, mas também a participação dos fãs, responsáveis por movimentar as votações e apoiar seus favoritos em cada categoria.

Confira a lista completa dos vencedores do Prêmio GLP4 2026

Categoria / Vencedor / Votos

Fenômeno da Geração: Jaqueline Santos - 33,90% Ator Coadjuvante: Tatá Werneck - 41,52% Ator do Futuro: Manu Bistene - 73,54% Homem do Ano: Davi Brito - 74,92% Mulher do Ano: Anitta - 79,94% Personalidade do Ano: Soyara Almeida - 38,36% Destaque da TV Digital do Ano: Foquinha - 86,81% Ator do Ano: Amaury Lorenzo - 95,37% Atriz do Ano: Lorena Comparato - 73,40% Talento em Ascensão: Cauê Campos - 35,09% Atriz Revelação: Laura Luz - 86,79% Novela do Ano: Quem Ama Cuida - 34,80% Série do Ano: Jogada de Risco - 65,85% Shipp do Ano: Agrado & João Raul - 60,70% Apresentador do Ano: Luciano Huck - 44,34% Destaque da TV: Gaby Cabrini - 45,01% Apresentadora do Ano: Patrícia Poeta - 93,84% Melhor Programa de Entretenimento do Ano: Domingão com Huck - 55,08% Jornalista do Ano: Paloma Poeta - 79,81% Reality Show do Ano: Corrida das Blogueiras - 74,58% Melhor Participante de Reality do Ano: Ana Paula Renault - 58,78% Cantor do Ano: Zé Felipe - 33,97% Cantora do Ano: Joelma - 60,37% Revelação Musical do Ano: Duda Bertelli - 63,35% Influenciador do Ano: Lucas Guimarães - 47,83% Influenciadora do Ano: Key Alves - 51,03% Criador(a) de Conteúdo do Ano: Camila Loures - 79,33% Fandom do Ano: Carrinhos - 91,06% Atriz Teen do Ano: Melissa Sampaio - 53,49% Ator Teen Revelação: Biel Marconato - 72,69% Ator Teen do Ano: João Pedro Delfino - 34,40% Influenciadora Teen do Ano: Clarinha Tozzo - 59,71% Influenciadora Teen Revelação: Beleleca - 85,30% Influenciador Teen do Ano: JG Carvalhin - 47,54% Influenciador Teen Revelação: Cauã Calil - 98,40% Atriz Mirim do Ano: Mel Summers - 33,36% Ator Mirim do Ano: Kadu Spinola - 87,28% Casal do Ano: Neymar e Bruna Biancardi - 19,86%

Votações expressivas e novos talentos marcam a edição

Entre os resultados mais expressivos da edição, Cauã Calil conquistou 98,40% dos votos na categoria Influenciador Teen Revelação, alcançando o maior percentual registrado entre os 38 vencedores. Amaury Lorenzo também obteve uma votação expressiva, com 95,37%, seguido de Patrícia Poeta, com 93,84%, e do fandom Carrinhos, que recebeu 91,06%.

Na dramaturgia, a premiação reconheceu artistas de diferentes gerações. Lorena Comparato conquistou o título de Atriz do Ano, enquanto Laura Luz venceu como Atriz Revelação. Cauê Campos recebeu o prêmio de Talento em Ascensão e Melissa Sampaio foi escolhida Atriz Teen do Ano, conquistando seu terceiro título no Prêmio GLP4.

Manu Bistene também celebrou uma marca especial ao alcançar o tricampeonato, desta vez com o reconhecimento na categoria Ator do Futuro. Mel Summers conquistou seu terceiro troféu ao vencer como Atriz Mirim do Ano, enquanto JG Carvalhin garantiu o bicampeonato na categoria Influenciador Teen do Ano.

A música também teve espaço na edição. Além de Anitta e Joelma, o cantor Zé Felipe venceu a categoria Cantor do Ano, enquanto Duda Bertelli conquistou o prêmio de Revelação Musical do Ano, após um período de novos lançamentos e apresentações.

Já entre os apresentadores e jornalistas, Luciano Huck e Patrícia Poeta foram reconhecidos por seus trabalhos à frente da televisão. Gaby Cabrini levou o título de Destaque da TV, enquanto Paloma Poeta venceu como Jornalista do Ano.

Prêmio GLP4 ultrapassa 21 milhões de votos e celebra a força do público

Com mais de 21 milhões de votos, o Prêmio GLP4 2026 encerra mais uma edição marcada pela participação popular e pelo reconhecimento de diferentes gerações do entretenimento. A premiação reúne desde personalidades consolidadas nacionalmente até jovens profissionais que começam a construir suas trajetórias na televisão e nas plataformas digitais.

A conquista de novos títulos por artistas que já haviam sido premiados em edições anteriores também marcou os resultados deste ano. Os tricampeonatos de Melissa Sampaio, Manu Bistene e Mel Summers, além do bicampeonato de JG Carvalhin, mostram a continuidade do apoio de seus respectivos públicos.

A premiação também destaca a importância dos fãs, que participam das votações, divulgam seus indicados favoritos e ajudam a ampliar o alcance de cada edição.

A cerimônia foi apresentada por Rêh Castro, que conduziu o anúncio dos vencedores desta edição. A direção do evento ficou a cargo de João Pedro Vieira, enquanto Rodrigo de Carvalho e Vitor Gabriel, presidentes do Grupo GLP4, estiveram à frente da organização e dos preparativos da premiação.

A produção também contou com a participação de Giovanna Florêncio, editora do site GLP4, e Holigrud, editor de música do portal, que integraram a equipe responsável pela realização do evento. Com uma proposta futurista, a edição ganhou uma produção especial para celebrar os destaques do entretenimento.