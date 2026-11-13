Roberta Miranda surge nua em foto e faz reflexão sobre 'escândalo' nas redes sociais - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A cantora Roberta Miranda, de 70 anos, voltou a comentar um dos episódios mais comentados de sua trajetória nas redes sociais.

Mais de uma década depois de compartilhar uma imagem nua durante um banho, a artista recuperou o registro e falou sobre o impacto que a publicação teve em sua vida, incluindo a repercussão inesperada entre os fãs e até mesmo dentro da própria família.

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O episódio aconteceu em 2 de janeiro de 2014, quando a sertaneja aproveitou uma viagem a Punta del Este, no Uruguai, para fotografar um momento de privacidade em um banheiro de hotel.

Na ocasião, ela decidiu mostrar o clique aos seguidores do Instagram, mas a quantidade de comentários e visualizações acabou surpreendendo a artista.

Ao revisitar a imagem em novembro de 2026, Roberta reconheceu que a reação do público a deixou assustada. “A foto que deu o maior escândalo.. Aqui nasceu a 1ª postagem equivocada. Tive que apagar milhões de vizu, pois me assustei”, afirmou a cantora.

A reflexão também trouxe uma avaliação diferente sobre a exposição de sua intimidade. Segundo a artista, a imagem não teria provocado a mesma reação caso tivesse sido publicada nos dias atuais.

“Hoje, olhando pra ela, não vejo motivo. Entendo que por ter sido muito fechada em postura, eles ficaram sem entender e aqui nascia a verdade da Maria… Deixando de lado a postura da Rainha da música sertaneja para ser um ‘pouco’ eu mesma, p*rra louca”, desabafou.