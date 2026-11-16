Criança de 2 anos morre na piscina de casa e corpo é encontrado boiando pela família

Criança de 2 anos morre na piscina de casa e é encontrada boiando pela família - (crédito: Imagem Ilustrativa)

Uma família de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, foi surpreendida por uma tragédia doméstica na tarde de sábado (14).

Uma criança de apenas 1 ano e 10 meses morreu após ser encontrada boiando na piscina da residência onde morava, no bairro Pinheiro Machado.

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O avô da vítima foi quem percebeu a situação. Segundo informações do boletim de ocorrência, o familiar havia visto a criança pela última vez aproximadamente dez minutos antes de encontrá-la dentro da piscina, deitada de costas e sem apresentar reação.

Desesperado, ele retirou o pequeno da água e seguiu imediatamente para o Pronto Atendimento do Patronato, na tentativa de conseguir atendimento médico. Apesar do socorro, a criança chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.

Pais não perceberam saída da criança

Em depoimento inicial à Brigada Militar, os pais informaram que estavam no quarto da residência quando o acidente aconteceu.

Eles relataram que não perceberam quando a criança saiu do cômodo em direção à área externa do imóvel.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), da Brigada Militar. Posteriormente, o caso foi formalizado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

A delegada Luiza Sousa, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), dispensou a realização de perícia na residência.

A decisão levou em consideração que o ambiente já havia sido alterado durante os procedimentos de socorro.