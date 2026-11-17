Casado e pai de menina: quem são os gêmeos da banda Vou Zuar presos por suspeita de estupro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 30 anos procurou atendimento médico após relatar ter sido vítima de violência sexual envolvendo dois integrantes do grupo de pagode Vou Zuar.

Os suspeitos são os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, de 36 anos, que acabaram presos em flagrante na segunda-feira (16), em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

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A denúncia está relacionada a um episódio ocorrido na madrugada de domingo (15), depois de uma apresentação musical na região da Colônia Rodrigo Silva.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher compareceu ao evento acompanhada de uma amiga e, após o show, foi convidada por um dos músicos para conhecer o camarim. Posteriormente, o grupo seguiu para um bar.

Na sequência, a denunciante entrou em uma van com um dos artistas e outras pessoas. Ela contou às autoridades que não consegue se recordar dos acontecimentos seguintes.

Sua memória teria sido retomada apenas quando já estava em um quarto de hotel, onde percebeu dois homens praticando atos sexuais contra ela.

Segundo a versão apresentada pela mulher, ela pediu que a situação fosse interrompida ao perceber o que estava acontecendo. Também relatou ter sentido dores, recolhido seus pertences e deixado o estabelecimento.

A investigação ganhou novos elementos depois que a mulher recebeu atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena.

O prontuário médico descreveu marcas de vermelhidão no rosto, escoriações na mama esquerda, nos braços, nas pernas e nos joelhos, além de inchaço e alterações nas regiões genital e perianal. Os registros foram considerados compatíveis com possível emprego de força.

O que os irmãos disseram à polícia

Em seus depoimentos, os músicos apresentaram uma versão diferente da denúncia. Thiago Paiva declarou que acompanhou a mulher até o hotel e que os dois mantiveram relações sexuais consensuais.

Ele também afirmou que Bruno chegou ao quarto posteriormente e não teve contato sexual com a denunciante.

Bruno, por sua vez, confirmou a versão apresentada pelo irmão e negou ter mantido relações sexuais com a mulher.

A Polícia Militar encaminhou os dois à Delegacia de Plantão de Barbacena. Após a coleta dos depoimentos dos envolvidos e de testemunhas, a autoridade policial formalizou as prisões em flagrante.

O procedimento investigativo está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Barbacena. Os irmãos foram encaminhados ao sistema prisional mineiro, enquanto a Polícia Civil prossegue com a apuração.

Quem são Bruno e Thiago Paiva

Naturais de Niterói, no Rio de Janeiro, os gêmeos construíram a carreira musical ao lado dos demais integrantes do Vou Zuar. O projeto começou em janeiro de 2013, quando cinco amigos que já se apresentavam em rodas de samba decidiram transformar a música em profissão.

Antes de se dedicarem integralmente aos palcos, Bruno e Thiago trabalharam como advogados. A formação do grupo também inclui Brenno Souza, Carlos Vieira e Vitor Naegele, que fizeram parte da trajetória da banda desde o início.

Um dos maiores sucessos do Vou Zuar é a faixa "Chato Pra Carai", que ultrapassou 90 milhões de visualizações. O grupo também mantém o Bloco do Vou Zuar, que desfila durante o Carnaval de Niterói.

Banda e organização de evento divulgam posicionamentos

Após a repercussão das prisões, o Vou Zuar publicou uma manifestação nas redes sociais. O grupo declarou repúdio a qualquer forma de violência, mas ressaltou que a apuração dos acontecimentos deve respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência e a ampla defesa.

A banda também esclareceu que as acusações são direcionadas individualmente aos irmãos Bruno e Thiago Paiva, sem envolvimento dos outros integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira.