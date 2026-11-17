Marcelo Portuga afirma querer compartilhar o que foi aprendido ao longo da carreira e mostrar que, por trás, existe trabalho e estratégia - (crédito: Divulgação)

O que existe por trás da construção de uma carreira musical? Antes de uma canção chegar ao público e de um artista subir ao palco, há uma série de decisões que envolvem planejamento, gestão, produção e estratégia. É sobre esse universo que Marcos Ascena, Marcelo Portuga, Fábio Príncipe e Doninha falam no livro “A Resposta”.

Na obra, os quatro profissionais compartilham experiências dos bastidores da indústria musical e abordam caminhos para estruturar, gerenciar e desenvolver carreiras. A proposta é apresentar ao leitor uma perspectiva que vai além da visibilidade dos palcos, destacando o trabalho realizado por equipes e profissionais que participam da trajetória de um artista.

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“Queremos compartilhar o que aprendemos ao longo da caminhada e mostrar que, por trás de uma carreira, existem trabalho, estratégia e pessoas que acreditam em um propósito”, afirma Marcelo Portuga.

O livro é direcionado a artistas, empresários, produtores, gestores e outras pessoas interessadas em compreender a música também como negócio. Ao reunir experiências distintas, “A Resposta” propõe uma reflexão sobre o papel do planejamento, das parcerias e das decisões profissionais na construção de trajetórias no setor.

Entre os autores está Marcelo Portuga, empresário que construiu sua trajetória no mercado do funk e passou a atuar no segmento gospel. Fundador da Portuga Records, ele trabalhou com artistas como Kevinho e MC Kekel e, posteriormente, associou-se a Konrad Dantas, fundador da KondZilla. Sua mudança de rumo profissional foi tema de reportagem da coluna VEJA Gente.

Portuga, Marcos Ascena, Fábio Príncipe e Doninha também atuam juntos na Novidade Urbana, empresa dedicada à música cristã. A experiência dos profissionais reúne diferentes frentes do mercado, da produção à gestão artística, e ajuda a contextualizar o olhar apresentado no livro.

Ao conectar música, negócios e propósito, “A Resposta” convida o leitor a conhecer o trabalho que acontece longe dos holofotes e a refletir sobre como talento e estratégia podem caminhar juntos no desenvolvimento de uma carreira. O livro está disponível na Amazon.