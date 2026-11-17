Discreta quando o assunto é a vida amorosa, Tati Quebra Barraco chamou a atenção dos seguidores ao abrir uma rara exceção nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A cantora publicou registros ao lado do marido, Fábio, na terça-feira (16), em comemoração ao aniversário dele, e aproveitou a ocasião para explicar por que quase nunca divide momentos do relacionamento com o público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A funkeira, que está casada há mais de 20 anos, fez questão de deixar claro que a exposição do companheiro acontece apenas em datas especiais.
Na legenda das imagens, ela justificou a escolha com uma declaração bem-humorada: "Só posto foto com meu marido uma vez no ano, pq não dou carne pra banquete. Hoje o dia é todo do maridão, muita saúde, bençãos e felicidades ".
A postura reservada não é novidade. Em 2024, Tati já havia publicado uma fotografia com Fábio durante outra comemoração e aproveitado para fazer uma brincadeira semelhante sobre a raridade dos registros. Na ocasião, escreveu: "Hoje é dia de dar carne pro banquete, afinal, só posto foto com ele uma vez ao ano".
O hábito acabou despertando a curiosidade de internautas, alguns dos quais sequer sabiam que a artista era casada. A publicação mais recente rendeu comentários divertidos e mensagens de carinho ao casal.
"Amiga, tu é casada?", questionou uma seguidora. "Uai, agora homem é para amar?", brincou outro usuário. Também houve quem aproveitasse a oportunidade para desejar felicidades aos dois: "Felicidades ao casal Tati, parabéns pelas conquistas de vocês, Deus no comando sempre".
Saiba Mais
- Mariana Morais Silvero Pereira exibe novo namorado e faz declaração de amor: 'Meu macho'
- Mariana Morais Regina Duarte revela bastidor curioso sobre o apelido de "namoradinha do Brasil"
- Mariana Morais Bebê de 1 ano morre após ataque de rottweiler; cachorro é encontrado morto
- Mariana Morais Mulher passa mal e morre durante tratamento odontológico comum entre brasileiros
- Mariana Morais Dos bastidores aos livros: empresários da música compartilham experiências na construção de carreiras em 'A Resposta'
- Mariana Morais Blogueirinha protagoniza barraco ao vivo com direção do Multishow e gera climão diante de convidado