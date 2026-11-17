Tati Quebra Barraco revela por que mostra o marido apenas uma vez ao ano após 20 anos juntos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Discreta quando o assunto é a vida amorosa, Tati Quebra Barraco chamou a atenção dos seguidores ao abrir uma rara exceção nas redes sociais.

A cantora publicou registros ao lado do marido, Fábio, na terça-feira (16), em comemoração ao aniversário dele, e aproveitou a ocasião para explicar por que quase nunca divide momentos do relacionamento com o público.

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A funkeira, que está casada há mais de 20 anos, fez questão de deixar claro que a exposição do companheiro acontece apenas em datas especiais.

Na legenda das imagens, ela justificou a escolha com uma declaração bem-humorada: "Só posto foto com meu marido uma vez no ano, pq não dou carne pra banquete. Hoje o dia é todo do maridão, muita saúde, bençãos e felicidades ".

A postura reservada não é novidade. Em 2024, Tati já havia publicado uma fotografia com Fábio durante outra comemoração e aproveitado para fazer uma brincadeira semelhante sobre a raridade dos registros. Na ocasião, escreveu: "Hoje é dia de dar carne pro banquete, afinal, só posto foto com ele uma vez ao ano".

O hábito acabou despertando a curiosidade de internautas, alguns dos quais sequer sabiam que a artista era casada. A publicação mais recente rendeu comentários divertidos e mensagens de carinho ao casal.

"Amiga, tu é casada?", questionou uma seguidora. "Uai, agora homem é para amar?", brincou outro usuário. Também houve quem aproveitasse a oportunidade para desejar felicidades aos dois: "Felicidades ao casal Tati, parabéns pelas conquistas de vocês, Deus no comando sempre".