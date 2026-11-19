Jovem de 23 anos morre no trabalho após ser prensado por máquina no porto de Santos; família cobra explicações - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A morte de Daniel Santos da Silva, de 23 anos, durante o expediente em um terminal portuário de Santos, no litoral de São Paulo, está sendo investigada pela Polícia Civil.

O jovem trabalhava como auxiliar de elétrica quando sofreu um acidente envolvendo uma plataforma elevatória, na quinta-feira (12).

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A família, que questiona as circunstâncias da ocorrência, afirma que recebeu explicações divergentes sobre o que aconteceu.

O acidente ocorreu por volta das 14h, na Avenida Vereador Alfredo das Neves, no bairro da Alemoa. Conforme o boletim de ocorrência, Daniel manobrava o equipamento em marcha à ré quando atingiu uma estrutura metálica suspensa. Com a colisão, ficou prensado entre a máquina e a estrutura.

Um colega de trabalho, que também era funcionário da NSM Manutenção e Montagem Industrial, tentou socorrê-lo e desligou a plataforma.

Após ser retirado do equipamento, Daniel foi colocado no chão, onde os funcionários perceberam que ele estava em parada cardiorrespiratória.

As tentativas de reanimação envolveram a brigada de incêndio do terminal, uma equipe de emergência e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos procedimentos realizados, o jovem não sobreviveu. Um médico confirmou a morte ainda no local.

A ocorrência foi encaminhada ao 5º Distrito Policial (DP) de Santos, que registrou o caso como morte suspeita.

A Polícia Civil solicitou perícia no terminal portuário e exame necroscópico para auxiliar na investigação.

Família aponta divergências nas explicações

Rebeca dos Santos Freitas, de 32 anos, tia de Daniel, que cuidava do jovem, afirma que as informações apresentadas após o acidente não foram suficientes para esclarecer a dinâmica da ocorrência. Ela contou que havia conversado com o sobrinho poucas horas antes de receber a notícia da morte.

Por volta das 11h50 de quinta-feira (12), Daniel enviou uma mensagem perguntando se uma encomenda havia chegado.

Rebeca respondeu, mas não recebeu novas mensagens. Algumas horas depois, representantes da empresa compareceram à residência para comunicar o acidente.

De acordo com a tia, a primeira explicação indicava que Daniel trabalhava na parte superior da plataforma, enquanto outro funcionário permanecia embaixo do equipamento. Os dois estariam verificando o serviço, que já havia sido concluído, quando aconteceu o acidente.

Em uma conversa posterior com representantes da companhia, entretanto, a família teria recebido informações diferentes sobre a participação do outro funcionário e sobre quem efetivamente operava a máquina. Rebeca afirma que não conseguiu esclarecer se o sobrinho estava sozinho durante a manobra.

A condição do equipamento também levantou dúvidas. A tia questionou como Daniel poderia ter ficado preso entre a plataforma e uma estrutura metálica a ponto de morrer, enquanto, segundo as informações transmitidas à família, o cesto e a máquina não teriam apresentado danos.

"Houve muita desconversa, muita divergência de fatos", relata.

Tia relata dificuldade para reconhecer o corpo

A família também enfrentou dificuldades no momento de tentar reconhecer Daniel no Instituto Médico Legal (IML).

Rebeca afirma que chegou à unidade por volta das 22h, mas foi impedida de entrar. Segundo ela, recebeu a informação de que uma norma da empresa não permitiria o acesso naquele horário e que poderia retornar na manhã seguinte.

A tia diz que insistiu para ver o sobrinho pessoalmente, mas recebeu como alternativa uma fotografia que mostrava somente a região do ombro e do pescoço.

"Eu não sei como estava o corpo dele, se estava muito machucado, se estava ferido", afirma.

Dúvidas sobre treinamento e documentação

Outro questionamento dos familiares envolve a capacitação de Daniel para operar a plataforma elevatória. Rebeca conta que perguntou a uma representante da empresa se o sobrinho tinha autorização para utilizar o equipamento e recebeu uma resposta positiva.

No entanto, nenhum comprovante de treinamento ou documento que demonstrasse a habilitação teria sido apresentado à família.

A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a participação da empresa na obtenção dos documentos relacionados à morte também foram questionadas. Segundo a tia, uma funcionária ficou responsável por providenciar a documentação, mas ela precisou comparecer pessoalmente à delegacia para conseguir uma cópia do boletim de ocorrência.

O advogado dos familiares, Fabiano Dias, também apontou dificuldades para obter informações e documentos.

Segundo ele, a mãe de Daniel só conseguiu acessar a Declaração de Óbito no dia do sepultamento, enquanto a emissão da CAT teria demorado.

A defesa cobra esclarecimentos sobre as diferentes versões apresentadas a respeito da operação da plataforma, além da preservação de eventuais imagens de segurança e da identificação dos funcionários que estavam no local.

Daniel foi sepultado no sábado (14), no Cemitério Municipal de Cubatão.