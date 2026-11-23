Depois de mais de cinco décadas de apresentações e sucessos que marcaram a música sertaneja brasileira, Chitãozinho e Xororó decidiram preparar a despedida dos palcos.
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O anúncio foi feito neste domingo (22), durante entrevista à jornalista Poliana Abritta, exibida no Fantástico, da TV Globo.
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A possibilidade de encerrar a trajetória nos shows não surgiu de última hora. Segundo os irmãos, a aposentadoria já fazia parte dos planos havia aproximadamente dois anos.
A intenção agora é aproveitar uma rotina mais tranquila, com tempo dedicado ao descanso e à convivência familiar.
Xororó explicou que a decisão representa a oportunidade de finalmente desacelerar depois de tantos anos de compromissos profissionais.
“É um momento de curtir a vida e a família. Eu costumo dizer que somos operários da música, e todo operário precisa de um tempo de descanso”, declarou. Chitãozinho também comentou a escolha e resumiu o sentimento com uma frase: “Estava na hora”.
Apesar da decisão, os artistas ainda pretendem encontrar os fãs em uma última sequência de apresentações pelo país.
A turnê de despedida contará, inclusive, com participações da dupla Jorge e Mateus em alguns espetáculos.
GENTEEE ???? Chitãozinho e Xororó anunciam no #Fantástico sua aposentadoria dos palcos ???? QUE TRAJETÓRIA LINDA! #TVGlobo https://t.co/pIP1tsilI3— TV Globo (@tvglobo) November 23, 2026
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