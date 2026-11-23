Chitãozinho e Xororó abrem o jogo e revelam verdadeiro motivo da aposentadoria após 56 anos de carreira - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Depois de mais de cinco décadas de apresentações e sucessos que marcaram a música sertaneja brasileira, Chitãozinho e Xororó decidiram preparar a despedida dos palcos.

O anúncio foi feito neste domingo (22), durante entrevista à jornalista Poliana Abritta, exibida no Fantástico, da TV Globo.

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A possibilidade de encerrar a trajetória nos shows não surgiu de última hora. Segundo os irmãos, a aposentadoria já fazia parte dos planos havia aproximadamente dois anos.

A intenção agora é aproveitar uma rotina mais tranquila, com tempo dedicado ao descanso e à convivência familiar.

Xororó explicou que a decisão representa a oportunidade de finalmente desacelerar depois de tantos anos de compromissos profissionais.

“É um momento de curtir a vida e a família. Eu costumo dizer que somos operários da música, e todo operário precisa de um tempo de descanso”, declarou. Chitãozinho também comentou a escolha e resumiu o sentimento com uma frase: “Estava na hora”.

Apesar da decisão, os artistas ainda pretendem encontrar os fãs em uma última sequência de apresentações pelo país.

A turnê de despedida contará, inclusive, com participações da dupla Jorge e Mateus em alguns espetáculos.