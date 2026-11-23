Jornalista morre aos 29 anos em tragédia envolvendo bicicleta e ribanceira - (crédito: Reprodução/Instagram)

A participação em uma prova de ciclismo terminou em tragédia para o jornalista e radialista Rodrigo Tavares Oliveira Mendes, de 29 anos.

Ele morreu na tarde de domingo (22), durante uma competição realizada em São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí.

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Rodrigo trabalhava na Vale TV & Rádio e também era conhecido por participar frequentemente de disputas de ciclismo.

Pouco antes do acidente, ele chegou a publicar um vídeo nas redes sociais mostrando sua preparação para a Capivara Race, competição da qual participava.

Na gravação, o profissional demonstrou entusiasmo com o desafio e revelou a intenção de terminar a prova entre os cinco primeiros colocados.

Durante o percurso, o jornalista teria caído em uma ribanceira. Após o acidente, apresentou episódios de convulsão, segundo informações preliminares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro.

De acordo com o serviço, Rodrigo sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia atendimento e não resistiu. As circunstâncias da ocorrência ainda deverão ser esclarecidas.

A morte provocou manifestações de pesar entre colegas de profissão, amigos e pessoas próximas ao jornalista. A emissora onde ele trabalhava também lamentou a perda do colaborador.