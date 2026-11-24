Leo Salem apresenta "Depois", terceiro single de seu primeiro álbum de estúdio. A faixa conclui a história que o cantor e compositor paulistano vem contando em seus lançamentos: se "Si" habitava a incerteza e "Sei" trazia a certeza do término, "Depois" chega quando a separação já aconteceu e resta a percepção de que algumas respostas só vêm com o tempo.

A canção é narrada por alguém que acredita que, em algum momento, a outra pessoa reconhecerá a ausência daquela relação nos pequenos acontecimentos da vida: nos abraços que já não são os mesmos, em uma música que desperta uma lembrança, nos filmes de amor, nas risadas. E, por fim, na imagem mais definitiva da letra: o momento de subir ao altar e sentir o peso de dizer "sim" a outra pessoa.

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"A imagem que eu tinha era quase a de alguém cantando para um antigo amor na porta da igreja, prestes a vê-lo se casar com outra pessoa. É quase uma cena de novela, um amor contado de maneira muito direta, em que algumas respostas acabam ficando justamente para depois", conta Leo.

Escrita no meio do processo de composição do álbum, "Depois" nasceu no violão, já em compasso ternário, para ocupar um espaço que faltava no repertório: o desfecho. No estúdio, a decisão foi assumir o caráter de valsa em vez de afastar a música dele. O resultado é uma canção simples e quase popular, cantada diretamente de uma pessoa para outra.

Para traduzir esse universo, Leo foi buscar uma referência fora da música: o filme Lisbela e o Prisioneiro e sua maneira popular, romântica e novelesca de retratar o amor. Na sonoridade, a faixa aponta para o interior e para um lugar mais cancioneiro, ampliando a paleta do projeto sem abandonar a linguagem do disco, que parte da Bossa Nova e percorre diferentes vertentes da canção brasileira.

A produção musical é novamente assinada por Renato Galozzi, responsável por todo o álbum. O acordeon de João Felipe Menezes De Almeida, convidado especial da faixa, é a peça que amarra o arranjo. "Quando ele entrou, pareceu que encontramos o elemento que faltava para traduzir musicalmente a imagem e o sentimento que estavam presentes desde a composição", afirma o artista.

A capa completa a narrativa, um violão deixado de lado na entrada de uma capela, imagem que reúne a atmosfera interiorana, a simplicidade da canção e o instante em que se vê o outro seguir um caminho diferente. Ao antecipar características do disco que ainda não haviam aparecido nos singles anteriores, "Depois" funciona como ponte para o álbum, que reúne oito faixas sobre as diferentes fases de um relacionamento.