Gerson Fogaça afirma interesse em apresentar novamente a mostra no Brasil, juntamento com as cinco pinturas de sua autoria que integraram a exposição de 2019 - (crédito: Divulgação)

Sete anos após protagonizar um episódio de censura às artes plásticas em Brasília, a obra “Sangue no Alguidá”, do artista plástico goiano Gerson Fogaça, volta a ganhar destaque no circuito internacional de arte contemporânea. A pintura, cuja exibição foi vetada no Museu dos Correios, em junho de 2019, é um dos destaques da exposição individual “Caos In Itinere”, que será inaugurada no dia 3 de dezembro, no histórico Palacio Ferreyra, sede do Museo Provincial de Bellas Artes Evita, em Córdoba, na Argentina.

Com cinco metros de largura, “Sangue no Alguidá” foi concebida em diálogo com a literatura do escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez e com a vertente do chamado “realismo sujo” latino-americano. A pintura integrava a exposição homônima que seria inaugurada no Museu dos Correios, na capital federal, mas teve sua exibição vetada um dia antes da abertura, em meio a uma controvérsia sobre seu conteúdo, considerado erótico.

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“Os livros de Pedro Juan Gutiérrez mostram uma Havana marcada pela desigualdade e pela luta diária, mas também pelo desejo, pelo humor e pela vontade de viver. Minha pintura não ilustrava os livros; conversava com aquele universo. Foram censuradas dez obras, sendo cinco de minha autoria e outras cinco dele. Como a exposição estava prestes a ser aberta ao público, tivemos um momento de tristeza e nervosismo, pois não sabíamos como seguir. Logo, o Museu Nacional da República nos recebeu e, com o esforço de todos, conseguimos apresentar a mostra”, relembra Fogaça.

Segundo o artista, o acolhimento do Museu Nacional da República foi decisivo para a realização da mostra. Como a exposição não integrava a programação do espaço, a equipe teve apenas dois dias para realizar a montagem e garantir a abertura ao público.

“Contamos com o esforço coletivo de todos os envolvidos e conseguimos inaugurar a exposição, que recebeu mais de 40 mil pessoas ao longo da temporada. Agora, apresentar ‘Sangue no Alguidá’ em um museu histórico da América do Sul amplia esse percurso. A obra chega a outro contexto e pode provocar novas conversas e leituras”, afirma.

Embora reconheça que o episódio de censura ampliou a visibilidade da exposição e suscitou discussões sobre a liberdade de expressão artística, Fogaça ressalta que o ocorrido não determinou os rumos de sua produção.

“A repercussão fez a exposição chegar a mais pessoas. Também me levou a pensar sobre o espaço da arte e o direito do público de conhecer e interpretar uma obra. A censura passou a fazer parte da história da mostra, mas não define meu trabalho. Continuei pintando, atento à vida e às contradições que me cercam”, reflete o artista.

Censurada em Brasília em 2019, a obra "Sangue no Alguidá", de Gerson Fogaça, ganha destaque no circuito internacional de arte contemporânea (foto: Divulgação)

De Brasília ao circuito internacional de arte contemporânea

Já apreciada pelo público nos Estados Unidos e em Mendoza, na Argentina, “Sangue no Alguidá” tem despertado diferentes interpretações. Fogaça observa que, enquanto alguns visitantes se aproximam da obra pelo diálogo com a literatura de Pedro Juan Gutiérrez, outros são atraídos pela própria linguagem pictórica.

Na avaliação do artista, embora a pintura aborde questões presentes na realidade latino-americana, ela também expressa experiências humanas que ultrapassam fronteiras geográficas e culturais.

Após a repercussão positiva junto ao público e à crítica de Mendoza, no final de 2025, a exposição “Caos In Itinere” retorna ao território argentino, desta vez em Córdoba.

“Em Córdoba, espero que a mostra tenha uma resposta igualmente forte do público. ‘Sangue no Alguidá’ estará presente nesse percurso, levando consigo a história que começou em Brasília e abrindo novas possibilidades de diálogo com o público argentino”, projeta Fogaça.

Questionado sobre a possibilidade de apresentar novamente “Sangue no Alguidá” ao público brasileiro, Gerson Fogaça manifesta interesse, mas ressalta que gostaria de reunir as cinco pinturas de sua autoria que integraram a exposição de 2019.

“Elas foram concebidas como parte de uma mesma exposição e, juntas, mostram melhor a proposta do trabalho. Depois do que aconteceu em 2019, considero importante que esse conjunto volte a ser visto no país”, afirma.

Sete anos depois do episódio ocorrido na capital federal, a presença de “Sangue no Alguidá” em um dos principais espaços de artes visuais de Córdoba acrescenta um novo capítulo à trajetória da obra e recoloca em evidência o debate sobre a liberdade de criação artística e o papel dos museus na sociedade.

Exposição “Caos In Itinere” reúne mais de 40 obras na Argentina

Com curadoria da historiadora e crítica de arte Patrícia Avena Navarro, argentina radicada em Paris, a exposição “Caos In Itinere” reúne mais de 40 obras de Gerson Fogaça, contemplando diferentes momentos de sua pesquisa artística.

O conjunto explora as relações entre gesto, cor, matéria e tempo, elementos que caracterizam a produção do artista brasileiro, cuja poética é marcada pela capacidade de transformar o caos urbano em linguagem visual.

“O recorte da mostra apresenta obras do artista brasileiro, que vem conquistando admiradores da arte pelo mundo afora, especialmente por sua capacidade de transformar o urbano em ritmo e linguagem. As pinturas de Fogaça são marcadas por energia e vitalidade, configurando um ‘balé urbano’ em que as formas se libertam dos contornos e transitam entre o figurativo e o abstrato, tensionando o humano e o transitório”, pontua Patrícia Avena Navarro.

Instalado em um palácio de arquitetura francesa inaugurado em 1916, o Museo Provincial de Bellas Artes Evita — Palacio Ferreyra é uma das principais referências culturais de Córdoba.

Aberto ao público como museu em 2007, após a restauração e adaptação do edifício histórico, o espaço conta com 12 salas de exposição, abriga obras do patrimônio artístico provincial e recebe mostras temporárias de artistas argentinos e internacionais.

Fogaça: do Vale do Araguaia ao circuito internacional de arte

Nascido em 1967, na Cidade de Goiás, e criado em Britânia, no Vale do Araguaia, Gerson Fogaça construiu uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada à investigação das cidades, da memória, da passagem do tempo e das relações humanas.

Ao longo da carreira, apresentou trabalhos em países como Espanha, Bélgica, Portugal, Cuba, Chile, Venezuela, México, Estados Unidos e Argentina.

Paralelamente à carreira internacional, o artista dedica-se ao Instituto Cultural Urukum, em Britânia, iniciativa voltada à formação artística, à realização de oficinas e à democratização do acesso à arte contemporânea no Vale do Araguaia.

Serviço

Exposição “Caos In Itinere”

Artista: Gerson Fogaça

Curadoria: Patrícia Avena Navarro

Inauguração: 3 de dezembro de 2026, às 18h30

Local: Museo Provincial de Bellas Artes Evita — Palacio Ferreyra

Endereço: Av. Hipólito Yrigoyen, 511 — Córdoba, Argentina

Realização: Instituto Cultural Urukum

Apoio: Museo Provincial de Bellas Artes Evita e Governo da Província de Córdoba

Apoio financeiro: Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).