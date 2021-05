Como bocejar: quem mexe no celular contagia pessoas ao redor, diz pesquisa

CB Correio Braziliense

(crédito: Priscilla Du Preez / Unsplash)

Um experimento feito por um grupo de pesquisadores observou a influência exercida sobre pessoas em um lugar público ao verem alguém olhando para o próprio celular durante cinco segundos.

Os resultados, publicados na revista científica Journal of Ethology mostraram que, das 88 mulheres e dos 96 homens analisados em segredo, metade imitava o gesto feito pelo pesquisador infiltrado no ambiente. A ação involuntária ocorria em cerca de 30 segundos, como normalmente acontece quando vemos alguém bocejar.



A investigação feita estuda o “efeito camaleão”, fenômeno da repetição inconsciente de comportamentos entre seres humanos, como expressões faciais, posturas, tom de voz, linguagem e, nesse caso, ações. É uma função adaptativa de relacionamento social e adequação ao ambiente, como afirma o estudo: “O mimetismo desempenha um papel na formação de novas relações sociais, bem como na nutrição de laços sociais já estabelecidos”.



A observação, iniciada pela especialista em comportamento social Elisabetta Palagi, da Universidade de Pisa (Itália), aconteceu com 820 situações diferentes, ocorridas de maio a setembro de 2020. O estudo mostrou que questões de idade e sexo não influenciaram no processo, e as únicas pessoas que não repetiam o movimento eram quem estava comendo.