O programa Start BSB está com inscrições abertas para apoiar o empreendedorismo inovador local

CM Carla Moura*

O Start Brasília busca impulsionar o empreendedorismo inovador e acelerar - (foto: Shutterstockr/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o programa de apoio a startups e projetos inovadores Start BSB. O programa irá oferecer mais de R$ 5 milhões em recursos de subvenção econômica e prevê aos projetos aprovados bolsas, capacitações e suporte para o desenvolvimento dos negócios.



A iniciativa é promovida pelo Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, e operada pela Fundação CERTI, tem o apoio da Fundação Assis Chateaubriand.



Como funciona e benefícios oferecidos



Na primeira fase, os interessados apresentam suas ideias de negócio destacando: (a) o problema que pretendem solucionar, (b) a solução proposta, (c) o diferencial inovador frente ao que já existe no mercado e (d) a equipe envolvida. Passam para a segunda fase até 300 propostas, e os selecionados devem, então, elaborar um projeto de empreendimento, detalhando o plano de negócio executivo com o objetivo de demonstrar as chances de a ideia gerar um bom negócio.



A terceira fase – pela qual passam até 200 das propostas ainda em jogo – consiste no desenvolvimento de um projeto de fomento, com apresentação detalhada do orçamento e do planejamento de execução do projeto. Ao longo de todas as etapas são oferecidas capacitações para auxiliar o empreendedor na jornada.

Ao final, até 50 projetos serão contemplados com até R$ 70 mil em subvenção econômica, R$ 42 mil em bolsas de apoio, acesso a parceiros, networking, capacitações e suporte para acelerar o negócio.



Inscrições



Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos e residentes no DF ou Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE), ou jurídicas, com até 24 meses de criação anterior à data de lançamento do edital.



As inscrições podem ser realizadas até 01/09, no site: https://programastartbsb.com.br/



*Estagiária sob supervisão de Camila de Magalhães.