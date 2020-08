Poeta Lília Diniz e especialistas promovem semana de homenagem a Cora Coralina

CB Correio Braziliense

Lilía Diniz em cena do espetáculo 'Cora dentro de mim' - (foto: Alice Lira/Divulgação)

Em celebração ao aniversário da poeta goiana Cora Coralina, a poeta Lília Diniz, maranhense radicada em Brasília, receberá uma série de convidados para a Semana Cora Coralina - Poesia, Prosa e Memórias. O evento será virtual e contará com recitais e bate-papos transmitidos pelo YouTube, entre 17 e 20 de agosto, sempre às 20h.

Atriz e autora de seis livros, Lília interpreta, há mais de 10 anos, obras de poetas e músicos como Patativa do Assaré, Louro Branco, João do Vale, Maria da Inglaterra e Marinês. Circulou por diversos estados brasileiros com o espetáculo Cora dentro de mim, que passou pela Oficina Teatro Perdiz e pelo Museu Cora Coralina, sediado no quintal da casa onde morava a escritora Goiana. Em 2014, o espetáculo foi reconhecido pela Funarte com o Prêmio Miriam Muniz de Teatro.

Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, nasceu na cidade de Goiás, antiga Villa Boa de Goyaz, em 20 de agosto de 1889, e morreu em 1985, aos 96 anos. Poeta e cronista, ela publicou o primeiro livro aos 75 anos de idade e ganhou projeção quando o poeta Carlos Drummond de Andrade disse que os poemas dela o tocavam profundamente.

Confira a programação:

Segunda-feira (17/8)

Elenízia da Mata – cantora, empresária, interprete e pesquisadora da obra de Cora Coralina. Trabalha como consultora nas áreas de desenvolvimento social, responsabilidade socioambiental, direitos da mulher, educação empreendedora, associativismo e cooperativismo.

Soraya Ferreira – audiodescritora – coordenadora do grupo de pesquisa em Tradução Audiovisual, com foco em audiodescrição para pessoas com deficiência visual na Universidade de Brasília. Foi responsável pelo trabalho de audiodescrição da circulação nacional do espetáculo Cora dentro de mim (2017).

Reginaldo Gontijo - poeta e cineasta. Candango de Minas Gerais. Dirigiu e produziu três longas metragens, dentre eles O colar de Coralina (2017), ficção sobre a infância da poeta Cora Coralina.

Terça-feira (18/8)

Marco Augusto - bonequeiro, possui mais de 30 anos de atuação. Iniciou as atividades em 1986, na cidade do Gama, Distrito Federal, com o grupo Trapo do baú, dentre as dezenas de espetáculos que dirigiu e atuou está o espetáculo Os meninos verdes, adaptado da obra de Cora Coralina

Marina Mara - poeta, comunicadora, ativista cultural, atriz, carnavalesca, mestra em Arte e Tecnologia pela Universidade de Brasília. Dedicada exclusivamente à poesia. Tem quatro livros publicados e é a idealizadora do aplicativo PoemApp - O mapa da poesia do Brasil.

Maranhão Viegas - jornalista, roteirista e documentarista premiado, Maranhão Viegas comanda o programa de entrevistas Diálogo Brasil. Tendo recebido o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 na categoria Mídia para o episódio No rastro da poesia, no caminho de Cora, do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil.

Quarta-feira (19/8)

Val Moreno – atriz, coreografa e dançarina. Formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília, atuou como atriz no filme: O colar de Coralina (2017), dirigido por Reginaldo Gontijo.

Mariana Salles - é servidora pública da Secretaria de Educação do DF, mestre em Políticas públicas pela Universidade de Oxford. Estudou a vida e a obra de Cora Coralina e participou do primeiro longa-metragem Cora Coralina - todas as vidas, dirigido por Renato Barbieri e produzido pela AsaCine. E é, com muito orgulho, bisneta de Aninha, também conhecida como Cora Coralina.

Alice Lira - é cineasta e fotógrafa maranhense, iniciou na comunicação social por meio da fotografia. Fotografou mais de 60 eventos culturais, institucionais e sociais, até o ano de 2020. Bacharel em Comunicação Social - Cinema e Mídias Digitais, atua como roteirista de curta-metragem desde 2011, produziu mais de 300 vídeos para eventos sociais e entretenimento. Fez o registro de duas temporadas do Espetáculo Cora dentro de mim.

Quinta-feira (20/8)

Maísa Arantes - é uma musicista que se destaca pelo timbre de voz único e a sonoridade da rabeca que toca de forma singular e bela. Traz na bagagem muitas experiências, em especial o amor pela cultura popular e pelo forró - ao qual se dedica há mais de doze anos. Fez a direção musical e atuou como musicista do Espetáculo Cora dentro de mim.

Suene Karim – atriz, produtora e gestora cultural, ativista em defesa dos animais e dos direitos humanos. Idealizou e produziu Festival Magia Negra no Distrito Federal. Atua como produtora da atriz e poeta Lília Diniz.

LeoMon: cineasta, editor, cinegrafista, técnico de som, graduado em Cinema e Mídias Digitais no Centro Universitário IESB, e sócio fundador da Cinese Audiovisual, no qual assina pela direção, edição, produção e finalização de mais de 300 videos. Nas temporadas do espetáculo Cora dentro de mim, atuou como cinegrafista e editor dos vídeos.