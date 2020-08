Festival on-line reúne grandes nomes e pensadores da fotografia

NM Nahima Maciel

(foto: Edgar Kanaykõ Xakriabá )

A ideia inicial de Daniela Lobo e Toni Pires era criar um festival de fotografia que ocupasse o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, e se espalhasse por Brasília. Era março quando os idealizadores do FOTO BSB – Festival Internacional de Fotojornalismo se deram conta de que não seria possível seguir com o projeto. A pandemia chegou ao Brasil e foi preciso reformular todo o evento, que deveria ocorrer em junho. Criado com recursos R$ 120 mil do edital do Fundo de Apoio à Cultura, o festival ganhou, então, nova configuração, com transmissão on-line em canal no YouTube e pelo Instagram. A partir de hoje e até quarta (19/8), fotógrafos, fotojornalistas e pensadores da fotografia se reúnem em mesas de debates e conversas para falar sobre a imagem em vários aspectos da vida social e política brasileira e mundial. O homenageado dessa primeira edição será o fotógrafo Luis Humberto, que ajudou a construir a história visual de Brasília e é uma das grandes referências do fotojornalismo nacional.

A abertura será uma masterclass de fotojornalismo com o antropólogo e fotógrafo Milton Guran, um dos criadores do FotoRio. “Ele tem um trabalho fantástico na foto e vai falar sobre o que é fotojornalismo em uma aula. Ele vai falar e abrir para perguntas. É um privilégio”, avisa Daniela. A live será neste domingo (16/8), às 10h, no canal FestivalFotoBSB (https://www.youtube.com/festivalfotobsb), no youTube, e no INstagram (www.instagram.com/festivalfotobsb).

No total, serão oito mesas, oito encontros entre fotógrafos e quatro painéis dedicados a discutir áreas mais técnicas da fotografia e os novos rumos para fotojornalismo. “E não são só fotógrafos, alguns convidados são para discutir a fotografia”, explica Daniela.

Algumas mesas da programação merecem destaque, como Mulheres no fotojornalismo, marcada para 19h30 deste domingo (16/8) e com participação de Ana Carolina Fernandes (RJ), Nair Benedicto (SP), Adriana Zehbrauskas (SP/ MEX), Marlene Bergamo (SP) e mediação de Zuleika de Souza (DF), que foi repórter do Correio Braziliense. Esse encontro só foi possível porque o formato do festival passou a ser digital. Como repórter do New York Times, Adriana está em deslocamento entre México e Estados Unidos e não poderia participar do evento se fosse presnecial, assim como Ana Carolina Fernandes, engajada no projeto Covid Latam (https://medium.com/@MidiaNINJA/covid-latam-95fdaccd50d9|), que reúne 18 fotojornalistas de toda a América Latina na cobertura da pandemia no continente.

Marcia Tiburi é uma das convidadas do FOTO BSB – Festival Internacional de Fotojornalismo (foto: Arquivo pessoal)

Em Narrativas transformadoras, marcada para 21h30 de segunda (17/8), Raquel Brust e Toni Pires conversam sobre a fotografia de alcance social. Ela é idealizadora do projeto Giganto, que colocou retratos de anônimos em colunas do minhocão, em São Paulo, e ele criou o Education in transition, um conjunto de matérias, fotos e documentários sobre professores trans na América Latina. “Essa mesa fala de dois projetos que não são ligados ao fotojornalismo, mas a novas áreas que os jornalistas e fotojornalistas estão buscando. São projetos que podem dar voz e cara às pessoas que necessitam. Com a pandemia, a gente esquece a cara das pessoas e elas são pessoas”, repara Daniela.



Um dos encontros será com o fotojornalista Tyler Ports Hicks, ganhador do Prêmio Pullitzer e integrante da equipe do New York Times. Marcado para 21h30 deste domingo (16/8), o encontro deve abordar a experiência de Hicks na cobertura de guerra.

Fotojornalismo ambiental também está na pauta do festival. Na terça (18/8), às 15h, Edgar Kanaykõ, fotógrafo e representante do povo Xakriabá (MG), Rogério Assis, Kamikia Kesedje, da etnia Kesedje (MT), e João Roberto Ripper (RJ) conversam sobre a importância da fotografia e do registro para a preservação dos povos e florestas. “O Ripper tem um trabalho fantástico na documentação das comunidades carentes, indígenas e do trabalho escravo”, avisa Daniela. “E o Edgar Kanaykõ tem um trabalho premiado e estuda antropologia visual na UFMG. A conversa vai ser sobre meio-ambiente e a importância de cuidados, de olhar para as comunidades e pobres e mostrar a cara delas. É lindíssimo o trabalho deles”, garante a organizadora do festival, que tem ainda, na terça (21h30), uma mesa dedicada à representação do feminino na mídia, com Daniela Nahass e Marcia Tiburi.

Daniela, que é jornalista, e Marcia, filósofa e autora de Delírio do poder – Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformação, vão conversar sobre a desconstrução do feminino na fotografia brasileira por meio de narrativas misóginas. Fotos da ex-presidente Dilma Rousseff, ridicularizada em montagens que circulam na internet, servirão de exemplo para a construção do debate. “Fotos embaraçosas de homens nunca são impedidas. Por que essas perspectivas são diferentes quando se trata de mulheres? A fotografia tem esse poder”, lamenta Daniela Lobo.



Veja a programação completa:

DOMINGO – 16/08

10h - Master Class: O que é Fotojornalismo, com Milton Guran (RJ)

13h – Painel: Novas Linguagens – Joao Wainer (SP) e Arnaldo Carvalho (PE)

15h – Mesa: Encontro de Editores

Claudio Versiani (MG/ ESP)

Rogério Assis (PA/ SP)

Monica Maia (SP)

Hélio Campos Mello (SP)

Mediação: Toni Pires (SP)

17h - Encontro: Ricardo Stuckert (DF) e Alan Marques (DF)

19h30 – Mesa: Mulheres na fotojornalismo

Ana Carolina Fernandes (RJ)

Nair Benedicto (SP)

Adriana Zehbrauskas (SP/ MEX)

Marlene Bergamo (SP)

Mediação: Zuleika de Souza (DF)

21h30 - Encontro: Tyler Ports Hicks (NYT/ Pulitzer) com João Castellano

SEGUNDA-FEIRA – 17/08

11h – Encontro: Adriana Zehbrauskas (SP/ MEX) e Zuleika de Souza (DF)

15h – Mesa: Fotoativismo: Fotografia pelo bem-viver

Isis Medeiros (MG)

Janine Moraes (DF)

Amanda Oliveira - Tropicana (BA)

Andressa Zumpano (MA/ DF)

Daniela Moura (BA/ SP)

17h – Mesa: Em busca da história perfeita

Joedson Alves (DF)

Gustavo Minas (DF/ SP)

Daniel Marenco (RS/RJ)

19h30 - Encontro: Ueslei Marcelino (DF) e Claudio Versiani (MG/ ESP)

21h30 – Mesa: Narrativas Transformadoras

Mediação: Rita von Hunty (SP)

Raquel Brust (Projeto Giganto - SP)

Toni Pires (Education in Transition - SP)

TERÇA-FEIRA – 18/08

11h - Encontro: Victor Moriyama (SP) e Isis Medeiros (MG)

15h - Mesa Fotojornalismo e Militância Ambiental

Edgar Kanaykõ (povo Xakriabá - MG)

Rogério Assis (Mediador - PA/SP)

Kamikia Kesedje (Povo Kesedje - MT)

João Roberto Ripper (RJ)

17h - Encontro: Caio Guatelli (SP) e Yan Boechat (SP)

19h30 - Painel: Arfocs do Brasil

21h30 – Mesa Representações do Feminino da Mídia

Mediação: Zuleika de Souza (DF)

Marcia Tiburi (RS/ RJ/ FRA)

Daniela Nahass (ESP)

QUARTA-FEIRA – 19/08

11h - Mesa: Vencedores do concurso BSB da Janela

15h - Mesa: Fotojornalismo como Arte

Mediação: Daniela Lobo (DF)

Graça Ramos (DF)

Isabel Amado (RJ/ SP)

João Kulcsár (SP)

17h - Painel: Cobertura da Covid 19 - Danilo Verpa (Covid Brasil - SP) Sebastian Miranda (COVID LATAM - ARG) e Toni Pires (SP)

19h30 - Painel: Migração de foto para o vídeo - Daniel Kfouri e Toni Pires

21h30 - Encontro: Ana Carolina Fernandes (RJ) e Walter Firmo (RJ)