Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (15/8)

OQ Oscar Quiroga

O regozijo do perdão



Data estelar: Lua míngua em Câncer

Da mesma forma e com a mesma intensidade com que tu tens o poder de te atormentar com a culpa, o mesmo podes fazer te perdoando. Julgamento, condenação e absolvição, tudo isso está ao teu dispor. Porém, tu conheces apenas o prazer, às avessas, que é ficar te atormentando com culpas que, talvez, nem sequer sejam tuas, porque provêm do depositório universal de todas as culpas e recriminações de nossa humanidade. Tu ainda desconheces o regozijo do perdão, mas tua aspiras a esse, o que, no mínimo, é um passo dado na direção das necessárias mudanças que precisas operar para que a construção de tua experiência de vida não seja abandonada à inércia. Escolhe a culpa de te abandonares à inércia, mastiga ela com discernimento, detectando com tua inteligência tudo que poderias fazer para sair dela. E, a seguir, entra em ação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Hoje você pode concluir algumas questões e isso servir para ter mais tempo para outras, porque, afinal, este momento de sua vida é um carrossel de atividade que não dá o menor sinal de parar. Em frente, tudo certo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Gestos pequenos em relação à convivência e cuidado com as questões cotidianas, esses serão fortes o suficiente para comunicar sentimentos que, de outra maneira, não caberiam em palavras, as quais só complicariam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A convergência entre as argumentações e as ações necessárias para as corroborar é rara, mas este é um desses raros momentos de sua vida. Procure aproveitar ao máximo todas as chances de demonstrar suas opiniões.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O destino humano é construído com escolhas e, neste momento, você tem várias na mão e suas naturezas são importantes, o que cria uma pressão enorme sobre você. Tome seu tempo, mas não evite as iniciativas pertinentes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A alma se atormenta com dúvidas e dilemas, porque não se sente completamente à vontade. Porém, uma vez que você comece a agir de forma prática, verá que esse tormento se dissipa como que por artes mágicas. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora não é o caso de você apreciar, ou não, o que precisa ser feito, mas o fazer, em nome do bem do maior número possível de pessoas. Entre a satisfação dos desejos e o suprimento das necessidades, escolha a segunda opção.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Siga o ritmo que as pessoas mais ativas e motivadas estão marcando na atualidade. Isso ajudará você a sair dos dilemas e se distrair com assuntos práticos, os quais, certamente, são mais valiosos do que os dilemas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Da visão à ação no menor tempo possível, só isso vai resolver tudo. Ficar contemplando visões maravilhosas de um futuro desejável, isso é muito bom e adequado, mas este é um momento de ação, de resultados. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria infinitamente melhor que todo mundo apreciasse sua maneira de fazer as coisas, mas nem sempre isso é disponível e, neste momento em particular, isso brilha pela ausência. O que fazer? Seguir em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você nunca vai apreciar ser orientado, e muito menos receber ordens. Porém, há coisas que precisam ser feitas e, neste caso, há também pessoas com um esclarecimento maior que o seu para indicar a maneira de agir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não é que a melhor parte tenha ficado na mão de outras pessoas, é apenas uma questão de ritmo. O momento atual se resolve com atitudes práticas e não com boas ideias, e sua alma se caracteriza sempre pelas boas ideias.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O assunto é tocar a bola para frente, porque não há tempo a perder e muitas são as tarefas que precisam ser concluídas. Seu único combustível para isso, por enquanto, é o entusiasmo, e isso não é pouco não.