Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (17/8)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

Se queres ser livre

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua quase Nova em Leão

Se queres ser livre, suspende todo e qualquer pensamento em que argumentes a perspectiva da liberdade te distanciando disso ou daquilo, te afastando de tal ou qual pessoa, porque enquanto precises imaginar tua liberdade dessa forma, de uma ótica negativa, tu continuarás sem a experimentar. Tua liberdade é uma ideação positiva, tua liberdade é praticares, todo dia, aquilo que te aproximar do que anseias realizar e, eventualmente, apenas eventualmente, lutar contra os adversários que obstaculizem teu caminho. Se tu te consagras a realizar o que pretendes, identificarás com mais clareza teus inimigos e, com certeza, os encontrarás aninhados nos teus boicotes interiores. Se queres ser livre, identifica as ideias que te motivam a agir e começa, agora mesmo, a construir tua vida em torno delas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não se trata de fazer o necessário, mas de como o fazer. Este é um momento em que a maneira de agir é mais valiosa do que a própria ação, porque essa, inevitavelmente, mexerá na vida de várias pessoas envolvidas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É muito o que está envolvido neste momento de sua vida e, principalmente, sua alma se encontra num estado de transição e, por isso, não tem mais o ponto de apoio antigo e ainda não sabe qual será o próximo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Saber, e nada fazer com o conhecimento, esse é o princípio da congestão interior. Quanto mais você souber, mais sua alma se atormentará, enquanto não tomar atitudes concretas para intervir na realidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você precisará escolher entre fazer o que você acha certo ou seguir as opiniões das pessoas, que querem que você faça outra coisa diferente. A solução não é fácil, gera dilemas e tensão. Use a criatividade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Este não é um momento de sua vida em que você deva seguir o que as pessoas aconselham, mas se apoiar na voz da intuição, que avisa ser certo continuar em frente, persistindo nos seus planos, apesar de todos os pesares.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É muito importante ter consciência e lucidez a respeito dos acontecimentos, porém, mais importante ainda é o que você fará com tudo que você sabe. As atitudes concretas são a válvula de escape da mente que pensa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Todas as mudanças que precisam ser feitas deixam sua alma insegura, porque ainda se agarra a como as coisas foram sempre realizadas com segurança e solidez. Procure se lançar quanto antes à aventura de viver.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Às vezes sua alma é tomada por uma vertigem inexplicável, mas como a mente humana precisa de explicação para tudo, de imediato você se apropria dos perrengues cotidianos para a validar. Não vale a pena fazer isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De pouco em pouco, ou tudo ao mesmo tempo, não importa como, mas sua alma conseguirá fazer caber todas as ideias no ritmo cotidiano, até ver tudo realizado. Então, outro montão de ideias se tornará presente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Uma coisa é certa, não vai dar mais para continuar no mesmo ritmo de sempre, mudanças importantes precisam ser postas em prática para que você se adapte ao espírito do tempo da melhor maneira possível. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que as pessoas querem que você faça, não é nada do que você faria. Este é um momento de tensão que não pode ser compartilhado, porque ninguém entenderia a natureza e profundidade de seus dilemas íntimos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Muitas e diversas são as potencialidades envolvidas neste momento de sua vida, e todas dependem, para serem realizadas, de estabelecer boas conexões e parcerias. Sem colaboradores eficientes nada poderia ser feito.