17 a 22 de agosto: confira os resumos das novelas desta semana

Se você não se importa com spoilers, o Correio preparou o já clássico resumão do mundo das novelas para a semana entre 17 e 22 de agosto. O destaque desta semana fica com a trama de Totalmente demais e uma chegada inesperada: tem personagem que vai "voltar dos mortos" e causar muita confusão.

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos



Segunda



Dóris pede que Tato convença Aldo a ir até a escola. Anderson teme que o presente de Samantha o afaste ainda mais de Tina. Clara e Lica confessam que sentem falta uma da outra. Todos elogiam o clipe da banda de Samantha e MB. Lica vai para a casa de Ellen, e Keyla, Tina e Benê falam sobre as duas amigas. Roney coloca Benê e Guto para trabalhar na lanchonete, como parte do plano de perder o medo do público. Anderson conversa com Samantha, observados por Juca e Jota. Clara pede que Malu deixe Lica em paz. Sem querer, Ellen veste a camisa de Lica e se espanta ao se ver com o uniforme do colégio Grupo.



Terça



Ellen decide aceitar a bolsa para o colégio Grupo, e Lica comemora. Clara revela a Lica que Edgar voltou a ser o diretor da escola. Lica fica magoada por Marta não ter lhe contado que retirou a queixa contra Edgar. Ellen se preocupa com o clima de competição entre escolas na Balada Cultural. K1 não gosta de ser deixada de lado por K2 por causa de Tato. Keyla pensa em Deco. Roney orienta Guto e Benê a perderem o medo do público. Clara se irrita com Guto. Malu insinua para Edgar que Bóris e Lica estão muito próximos. Tina acredita que Anderson e Samantha estão juntos.



Quarta



Tina discute com Anderson. Keyla e Tina compõem uma música para a apresentação na Balada Cultural. Guto ajuda Benê a se defender da provocação de K1 e K2. Lica confronta Marta. Tina recebe uma mensagem de um produtor musical interessado em seu trabalho. Lica e Clara fazem as pazes. Ellen anuncia a Bóris que aceita ser aluna do colégio Grupo. Jota comenta com Malu sobre a bolsa de estudos oferecida a Ellen. Benê conversa com Guto sobre Clara. Anderson descobre que Samantha armou para se encontrar com ele. Edgar confronta Bóris sobre a bolsa de estudos de Ellen.



Quinta



Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos de Ellen, e Malu se irrita. Anderson aceita ajudar Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a Bóris que, caso aconteça algo a Ellen, processará o colégio Grupo. Clara desconfia dos sentimentos de Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo de seu treinamento com Guto e Benê, que conseguem se apresentar em público. Lica e Clara ajudam Keyla e Tina. Lica estranha o comportamento de Clara. Ellen conta para a família que aceitou mudar de colégio. Mitsuko garante a Malu que não permitirá que Ellen estude no Grupo. Lica descobre cicatrizes no corpo de Clara.



Sexta



Clara afirma que não quer conversar com Lica sobre suas cicatrizes. Roney se desentende com Josefina por causa de Benê. Guto diz que gostou de cantar com Benê. Lica pede conselhos a Marta sobre como ajudar Clara. Ellen explica a Nena e Das Dores que terá de fazer uma prova para entrar no colégio Grupo. Tina descobre que Anderson se apresentará com a banda de Samantha na Balada Cultural, e Juca apoia a amiga. Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua decisão. Josefina incentiva Benê a vencer seu medo de se apresentar em público. Max procura Tina. Clara confessa a Marta que está com problemas.

Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos



Segunda



Todos comemoram a Independência do Brasil. Dom Pedro e Leopoldina são proclamados imperadores do país. Piatã acredita que seu pai esteja na aldeia visitada por ele. A saúde de Wolfgang melhora, e Greta questiona Schultz. Todos se preparam para a festa da Independência. Pedro se declara para Leopoldina. Greta ataca Schultz e volta a envenenar Wolfgang. Peter comenta com Diara que Wolfgang não apresenta sintomas de doença. Matias desconfia das atitudes de Sebastião, e alerta Libério e Cecília. Piatã, Jacira e Olinto chegam para resgatar Anna e enfrentam Thomas, que consegue fugir. Greta finge desespero sobre a morte de Schultz. Fred garante a Liu que não desistirá do ouro do galeão. Piatã fala a Anna sobre suas visões, e ela afirma que sabe onde encontrar seu pai.



Terça



Fred pressiona Jacinto e Hassam a continuar a caçada ao galeão. Diara desconfia que Schultz tenha sido assassinado. Leopoldina pede ajuda a Chalaça para impedir que Domitila volte a interferir nas decisões de Pedro. Luana e Matias se beijam. Wolfgang implica com Hilda, e Diara estranha. Anna e Joaquim se preparam para ir atrás de Millman, e Patrício conta para Thomas. Cecília descobre que está grávida. Idalina afirma a Diara que Greta precisa deixar sua casa. Ferdinando aceita marcar a data do casamento com Greta. Ubirajara questiona Olinto sobre seu sacerdócio. Matias apresenta Luana a Idalina. Thomas reúne bandidos para embarcar com ele em busca de Anna. Fred, Liu, Jacinto e Hassam avistam Anna, Piatã, Joaquim e seus amigos. Joaquim e Anna encontram o galeão.



Quarta



Anna e Piatã preparam-se para acessar o galeão espanhol. Domitila, Benedita e Rosa se instalam no Rio de Janeiro, e Leopoldina tem um mau pressentimento. Elvira prepara a estreia de sua peça sobre Leopoldina. Sebastião publica uma falsa notícia sobre Dom Pedro, assinada por Libério. Thomas chega a Paraty. Thomas rende os grupos de Anna e Fred e exige saber onde está o galeão, usando Liu como refém. Domitila afirma a Chalaça que ninguém irá separá-la de Pedro. Ferdinando desiste de seu casamento e foge de Greta, que culpa Diara. Sebastião vê Matias com Luana. Fred, Liu, Jacinto e Hassam chegam ao navio, mas são atacados. Thomas consegue entrar no galeão com Anna, e Joaquim chega para resgatá-la. O navio pega fogo, e Anna e Joaquim ficam encurralados.



Quinta



Anna e Joaquim conseguem deixar o navio em chamas, mas acreditam que Thomas não tenha conseguido escapar com vida. Greta se desespera por ter sido abandonada. Matias garante a Idalina que quer se vingar de Sebastião. Dom Pedro ordena o fechamento do jornal de Libério, acusado de conspiração. Domitila usa um disfarce para ir ao encontro de Dom Pedro. Greta volta a envenenar Wolfgang. Dom Pedro não resiste a Domitila. Diara acusa Greta de ser a causadora do mal-estar de Wolfgang e a expulsa de casa. Bonifácio conforta Leopoldina. Em transe, Piatã descobre como chegar à aldeia das índias icamiabas. Joaquim elabora um plano para levar Anna e Piatã à aldeia em segurança.



Sexta



Greta ouve uma conversa entre Diara e Matias e conta para Sebastião. Chalaça afirma a Libério e Cecília que irá ajudá-los a reabrir o jornal. Greta acusa Diara de trair e tentar assassinar Wolfgang. Domitila pede para Patrício ser seu espião no palácio. Dom Pedro cede às exigências dos liberais, e Bonifácio fica furioso. Thomas é cuidado por um padre e relembra seu acidente. Hugo exige que Elvira conte a verdade para Joaquim. Dalva e Lurdes incentivam o romance entre Nívea e Olinto. Peter bebe a água sabotada, e Greta fica aflita. Sebastião observa Matias libertar seus prisioneiros. Viriato convida Elvira para trabalhar na reabertura de seu teatro. Matias e Diara são presos. Dom Pedro é saudado ao chegar ao Paço como Imperador.



Sábado



Leopoldina encontra Domitila no Paço. Greta provoca Diara e acerta com Egídio a transferência da cunhada para um convento. Sebastião decide usar Idalina para punir Matias. Cosette se hospeda na taberna e escolhe Elvira como camareira. Patrício conta para Domitila sobre o passeio que Dom Pedro fará com Leopoldina. Greta confessa seus crimes a Wolfgang. Para defender Leopoldina, Dom Pedro atira contra Domitila. Leopoldina acode Domitila. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang, e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta procura Diara. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Patrício pede para trabalhar para Domitila, e Leopoldina o expulsa do palácio. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Segunda



Charles beija Débora, e Cassandra avisa à irmã que o rapaz está interessado apenas em sua fortuna. Charles tenta convencer Cassandra de que gosta de Débora. Hugo compra o apartamento de Carolina na Barra da Tijuca. Adele ajuda Max a fingir para seus pais que é a namorada do rapaz. Lili pede a Zé Pedro o boletim de ocorrência do acidente de Sofia, para encontrar o motorista que provocou a fatalidade. Max se revolta com a reação dos pais a seu suposto namoro com Adele.



Terça



Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem perdão ao filho. Ivo conta a Lili que havia uma outra moça no carro, no momento do acidente de Sofia. Charles pede Débora em namoro. Carolina se surpreende ao descobrir que o Flor do Lácio é de Eliza. Fabinho vê uma moça parecida com Sofia observando o prédio de Rafael.



Quarta



Cassandra pede a Hugo para lhe comprar uma revista, para que ela possa fazer sucesso. Hugo ensina a Gilda a receita da empada do Flor do Lácio. Fabinho vê novamente uma mulher parecida com Sofia e vai atrás dela, que consegue escapar. Hugo revela a Pietro e Lu que planeja comprar a revista Totalmente Demais para Carolina voltar ao posto de direção. Sofia visita Jacaré na prisão.



Quinta



Sofia revela a Jacaré como sobreviveu ao acidente e sugere que ele a ajude a roubar o cofre de sua casa. Fabinho diz a Germano que acredita que Sofia possa estar viva. Wesley afirma a Montanha que está se sentindo recuperado. Montanha flagra Rosângela com Florisval. Sofia consegue um advogado para libertar Jacaré. Hugo convida Carolina para a festa do lançamento da capa de Eliza na revista Totalmente Demais. Hugo revela que é acionista majoritário da revista e anuncia a volta de Carolina como diretora de redação, em substituição a Lorena.



Sexta



Sofia garante a Jacaré que acabará com Eliza. Hugo pede a Carolina que Cassandra estampe a capa da próxima edição da revista. Eliza vê Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acredita que a filha de Germano está viva. Sofia diz a Jacaré que Eliza a reconheceu e sugere que o parceiro tire a modelo de seu caminho. Jacaré vê Jonatas e Eliza juntos.



Sábado



Jacaré consegue entrar no Flor do Lácio e ameaça Jonatas e Eliza. Jonatas briga com Jacaré, que acaba fugindo. Germano se assusta quando Eliza diz ter visto uma menina parecida com Sofia. Germano conta a Lili que Eliza também viu Sofia, e avisa que Jacaré está livre. Germano contrata seguranças para Eliza, Lili e Fabinho. Germano encontra Sofia, que finge ter perdido sua memória.



Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos

Segunda



Beatriz nega que tenha sido influenciada por Danielle a fazer a doação de óvulos. Paulo canta para Vitória dormir. Danielle se assusta ao ver seu consultório depredado. Crô comenta com Tereza Cristina que teme que o delegado Paredes descubra a verdade sobre a morte de Marcela. Tereza Cristina cobra de Ferdinand notícias sobre o atentado contra Quinzinho. Esther decide buscar Vitória na casa de campo, e avisa a Guaracy que voltará para se defender de todas as acusações contra ela.



Terça



Guaracy fica arrasado ao saber que Paulo encontrou Esther, e Griselda o consola. Celina critica Beatriz por sua postura na coletiva de imprensa. Griselda pede para Guaracy entrar com Amália na igreja no dia do casamento. Tereza Cristina conta para Renê que Griselda e Guaracy reataram a amizade. Amália decide pedir para Pereirinha entrar com ela na igreja. Zuleika pede demissão da Fashion Motos. Tereza Cristina descobre que Amália irá se casar e manda Ferdinand acabar com a festa. Paulo e Esther iniciam uma discussão, mas acabam se beijando.



Quarta



Paulo e Esther se desculpam um com o outro pelo beijo. Pereirinha encontra Tereza Cristina. Joana revela para o delegado Paredes que Íris e Alice serviram de álibi para Tereza Cristina em troca de dinheiro. Esther se encanta ao ver Paulo falando com Vitória. Celina conta para Beatriz que Esther voltará para casa, e a arquiteta decide esperá-la em seu prédio. Griselda, Amália e Vilma pensam na festa de casamento. Crô deseja fazer o videoclipe de Solange, e Baltazar reclama. Beatriz invade o apartamento de Esther, e as duas se enfrentam.



Quinta



Beto Junior chega ao prédio de Esther, e Beatriz avisa que está no apartamento da rival. Zuleika fala para Dagmar que é noiva de Wallace. Juan Guilherme diz a Letícia que mandará Chiara de volta para a Itália se ela estiver curada. Esther pede para Paulo deixá-la conversar com Beto Junior na Fio Carioca. Beatriz implora para ver Vitória. Daniel grava Solange cantando. Celina afirma que Vitória irá morar com Pedro Jorge, assim que Esther perder a guarda da menina. Esther afirma a Guaracy que lutará para provar que Vitória é sua filha. Tereza Cristina flagra Pereirinha tentando abrir seu cofre.



Sexta



Tereza Cristina revela o segredo do cofre para Pereirinha. Teodora pede para reatar o casamento com Quinzé. Dagmar enfrenta Zuleika. Baltazar se enfurece ao ver Daniel filmando Solange. Renê observa a casa de Griselda. Daniel e Vilma vibram com o resultado do vídeo que editaram sobre Solange. Renê oferece o buffet do Brasileiríssimo como presente de casamento a Amália, mas Griselda não aceita. Celina fala para Beatriz que Esther concederá uma entrevista exclusiva para Beto Junior na Fio Carioca. Quinzé vê a mulher que o dopou conversando com Ferdinand.



Sábado



Quinzé conta para Griselda que viu a mulher que o dopou. Vilma posta o vídeo de Solange na internet. Beatriz pede uma indenização por danos morais a Danielle. Tereza Cristina cobra de Ferdinand a encomenda que fez para acabar com a festa de casamento de Amália. Guaracy decide ir até a Fio Carioca. Mônica avisa a Danielle que, por causa do escândalo, dificilmente conseguirá a guarda de Pedro Jorge. Paulo decide acabar com a entrevista ao perceber as más intenções de Beto Junior contra Esther. Guaracy vê Paulo consolando Esther. Ferdinand conta para Tereza Cristina que Griselda descobriu seu envolvimento nos atentados contra sua família. Griselda diz a Teodora que acredita em sua vontade de reatar com Quinzé.

Chiquititas



Classificação indicativa livre





Segunda



No orfanato, as garotas agradecem Carol e dizem que acharam Beto muito bonito. Mosca, Rafa e Binho comentam sobre o carro de Junior e acreditam que ele seja um rapaz rico. Os pequeninos falam dos sonhos que realizariam se tivessem dinheiro. No quarto das meninas, Vivi pensa como as pequeninas devem agir, pois agora serão populares na escola. Carol vai falar com as meninas e explica que entende como elas estão se sentindo, mas que elas não podem esquecer o que realmente importa. No Café Boutique, Armando desce na loja e se depara com Cintia (Milena Ferrari). Armando liga para José Ricardo e avisa que a moça do campo de golfe está na loja. O empresário conversa com a mulher e depois pede para Armando continuar com o tour. No quarto, Vivi diz para Tati que quer arranjar um namorado para se tornar popular no colégio. Tati ri da irmã e pergunta quem será seu namorado. Vivi diz que irá conquistar Mosca e ele se tornará seu namorado. No café, ao ir embora, Cintia é abordada por Leticia, que lhe entrega doces em nome de Dr. José Ricardo. Cintia acha gentil a atitude do empresário. Na sala do orfanato, Vivi pede para Rafa ajudá-la a conquistar Mosca. A garota pede para o amigo guardar segredo. Vivi pergunta o que Mosca mais gosta em uma garota. Rafa conta todas as preferências de Mosca. Sofia passa mal e desmaia. Desesperada, Mili tenta acordá-la, mas não consegue. Chico consegue fazer com que Sofia acorde. Chorando, Mili pede para o cozinheiro levar a diretora para o hospital, pois ela precisa ver o que está acontecendo. Na cozinha, com a ajuda de Rafa, Vivi tenta fazer a receita de mousse de limão que Mosca gosta. Rafa experimenta o doce, mas finge que não ficou bom. No orfanato, Sofia pede para Mili ficar com as outras crianças, pois já se sente melhor. Carmen mostra para Valentina e Gabi o quadro que comprou com o seu retrato. José Ricardo não permite que a vilã pendure o ornamento em sua sala. O telefone da mansão toca. Trata-se de Chico pedindo se alguém poderia levar Gabi até o orfanato, pois Sofia precisa falar com ela. José Ricardo estranha o pedido. Furioso, o empresário questiona o que ela pretendia dizer a Gabi. Sofia revela que não aguenta mais guardar o segredo e que o assunto está a deixando doente, uma situação insustentável. Sofia diz que não quer morrer carregando um segredo tão importante. O empresário ameaça Sofia e diz que se ela contar algo colocará em risco o futuro de todas as crianças do orfanato Raio de Luz. José Ricardo pede a Sofia que fique longe de sua herdeira e diz que ninguém pode saber que Milena é filha de Gabriela. Carmen aproveita a ida de José Ricardo ao orfanato para levar seu quadro ao local. As crianças ficam chocadas ao ver o retrato. Ernestina e Chico colocam o quadro na parede. Carmen fala a todos cuidarem do retrato como se fosse a vida de cada um. Binho acredita que dentro do quadro tem uma câmera e que agora a megera pode vigiá-los dia e noite. Rafa fala para Vivi aproveitar que Mosca está jogando videogame para mostrar a ele o que aprendeu. A garota tenta se concentrar, mas não consegue jogar. Vivi aproveita e oferece a Mosca o mousse de limão que fez. O garoto experimenta o doce e diz que não gostou. Vivi pensa em desistir de conquistar Mosca, mas Rafa convence a amiga a mostrar para Mosca suas habilidades no futebol. A pequenina aceita e mostra a Mosca que sabe fazer algumas embaixadinhas. Vivi se empolga e acerta o quadro de Carmen. O garoto nota que o quadro ficou com um defeito bem na boca de Carmen. Junior vai à casa de Carol. O rapaz diz que está triste porque brigou com o pai, mas não quer falar sobre o assunto. Carol insiste e diz que ele precisa se abrir. Junior conta a Carol sobre o estado de saúde de Gabriela e que José Ricardo se envergonha da filha.

Terça

Mosca, Rafa, Binho e Vivi olham para o quadro e admiram o que fizeram. Ernestina chama todos para comerem. Ao descer, Ana percebe que algo está errado com o retrato de Carmen. A pequenina fala para os amigos que o quadro da megera está diferente. Junior conta a Carol sobre as coisas que aconteceram com sua irmã enquanto ele estava fora do Brasil. Junior confessa a Carol que se sente muito à vontade com ela e a pede em namoro. Carol fica surpresa com o pedido do amado e aceita namorar com Junior. O casal se beija apaixonadamente. Os garotos escutam um barulho e correm para cama para fingir que estão dormindo. Sofia entra no quarto dos pequeninos, cobre cada um deles e dá um beijo de boa noite. Quando Sofia sai do quarto, os meninos se olham e ficam felizes com a atitude da diretora. No quarto das meninas, Sofia se despede de cada uma e também lhes deseja uma boa noite. Quando se prepara para sair do quarto, Sofia não passa muito bem, mas não deixa transparecer para as garotas. No dia seguinte, Mili vai à sala de Sofia, diz que precisa saber o final da história e pede para que Sofia escreva no livro. As chiquititas observam o quadro de Carmen e percebem que alguém colocou uma boca diferente no retrato da megera. Vivi releva às amigas que ela é a culpada pelo acidente do quadro e pede para que todas guardem segredo. Maria Cecília recebe uma mensagem de Tobias, que lhe convida para sair. Feliz, a supervisora aceita e pede para que se encontrem no Café Boutique depois do expediente. Leticia diz para Clarita que Carol e Junior estão namorando. No orfanato, Ernestina se incomoda com o retrato de Carmen e fica com a sensação de que está sendo vigiada. Carol observa o quadro e nota que o sorriso de Carmen está parecido com o sorriso de Mona Lisa. No quarto, Sofia sente que não está bem. Carol leva água para a diretora e aproveita para dizer que quer levá-la ao médico, mas Sofia diz que não precisa ir ao hospital e pede para Carol prometer que independente do que aconteça sempre estará perto das crianças do orfanato Raio de Luz. Na mansão da família Almeida Campos, Junior diz a Valentina que irá levar Gabi ao orfanato mesmo contra a vontade de José Ricardo. Na escola, Vivi faz questão de conversar com Mosca na frente de Débora (Isabella Moreira), Priscila (Giovanna Vargas) e Michelle (Giovana Boscolo), as Top 3. Cris fica enciumada e as Top 3 incomodadas com a aproximação dos dois. Junior chega no orfanato com Gabi e apresenta a irmã para a namorada. O empresário revela que trouxe Gabi e Sofia fica muito feliz. No Café Boutique, Maria Cecília chega para o trabalho e aproveita para falar com Tobias. O barista diz a amada que já combinou com Beto e Clarita para fecharem a loja. Gabi entra no quarto de Sofia. Ao se verem, as duas se emocionam. Sofia pede para Junior deixá-las a sós. No orfanato, Junior diz a Carol que Sofia sabe do motivo que deixou Gabi doente. No quarto, a diretora diz a Gabriela que as coisas não eram para ter acontecido desta maneira e pede à moça que lhe perdoe. Ao chegarem da escola, as crianças cumprimentam Junior e Carol. No quarto, Sofia revela a Gabi que ajudou José Ricardo a sumir com o seu bebê, assim que ela deu à luz. A diretora confessa que guardou esse peso durante muito tempo pelo bem da criança e pede a Gabriela ficar boa logo para cuidar de sua filha, que por sinal não é um menino como seu pai diz e sim uma menina linda que está viva. Sofia revela a Gabi que sua filha é Mili e que ela precisa muito dos cuidados da mãe. Gabriela aperta a mão de Sofia. A diretora diz que se alguém souber disso, José Ricardo fechará o orfanato Raio de Luz e irá separar todas as crianças. Sofia mostra a Gabriela um pingente e pergunta se ela se lembra do colar. A diretora revela a Gabi que este pingente será a ferramenta que a levará até sua filha, assim que ela melhorar. Sofia coloca o colar nas mãos de Gabi, que chora ao pegar o colar na mão. Mili pega um bolinho de chuva e dá para Gabi comer. A moça não tira os olhos da garota, como se quisesse lhe contar algo.

Quarta



José Ricardo chega em casa e pergunta para Valentina onde está a filha. Desesperada, Valentina diz que a moça está descansando e é melhor não incomodá-la. O empresário acata a sugestão e sai da sala. No mesmo momento, Junior e Gabi chegam à mansão. Aliviada, Valentina pede para o rapaz levá-la até o quarto. No orfanato, Mili vai ao quarto de Sofia e observa a diretora dormir. A diretora acorda e pede para Mili pegar uma caixa que está dentro de sua gaveta. Ao abrir a caixa, Sofia dá um colar com pingente para Mili. No pátio, Vivi questiona Rafa se Mosca comentou algo sobre ela. Mili percebe que no pingente está escrito “Voltarei” e questiona Sofia sobre o que isso significa. A garota percebe que a diretora voltou a dormir. Sem resposta, a garota sai do quarto para não incomodá-la. No pátio, Cris demonstra a Vivi o quanto está furiosa sobre ela querer conquistar Mosca. Vivi fala à amiga que ela gosta de Mosca de verdade e que irá conquistá-lo. Ao anoitecer, Tobias se prepara para sair com Maria Cecília. Eduarda chega à loja e flagra o entregador e a filha conversando. Eduarda diz que não acredita que a filha trocou Junior por um moleque e funcionário do Café Boutique. Tobias escuta tudo atrás da porta. Todas as crianças estão dormindo, quando Ana acorda e percebe que tem uma ambulância em frente ao orfanato. A garota acorda as chiquititas e fala o que viu. Mili fica desesperada e logo pensa em Sofia. Na sala, os órfãos choram muito ao saberem da morte de Sofia. A chiquitita pega o livro que pediu para Sofia escrever o final da história da princesa Mirela. Ao abrir, a garota se depara com o seguinte recado: “Você que vai escrever o resto da história. Sempre te amarei, Sofia”. No quarto das meninas, Ana e Tati encontram Cris chorando. As duas pequeninas perguntam o que está acontecendo com a amiga. Cris diz que está chateada por todas as coisas que estão acontecendo e também por Vivi querer conquistar Mosca apenas para virar top. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen questiona José Ricardo sobre quem ele colocará na direção do orfanato Raio de Luz. A megera revela ao irmão que ela é a melhor opção. José Ricardo diz que Carmen não tem a menor paciência com crianças. Na cozinha, Carol elogia o colar de Mili. A pequenina revela que Sofia lhe deu o pingente antes de morrer e que acredita que a corrente tenha sido de seus pais. Na sala que era de Sofia, Carol acha o registro de Mili, que possuem poucas informações. Carol tenta animar Mili e sugere que busquem mais pistas. A ajudante e a órfã vão ao escritório de Junior para pedirem sua ajuda. Mili mostra ao rapaz o pingente que ganhou de Sofia e revela ao moço que pode ser uma pista que a levará até seus pais. Carol conta que a joia possui uma marca que pode indicar onde a peça foi feita e assim poderão descobrir quem comprou o colar. Vivi diz a Cris que ela precisa comer menos para perder alguns quilos. As duas chiquititas começam a discutir e as amigas tentam apaziguar a briga. Cris diz que só irá se acalmar se Vivi resolver esquecer Mosca. Junior descobre que a pessoa que fez o pingente faleceu, mas que a joalheria ainda existe. José Ricardo chega à sala de seu filho e ao notar o colar perde a fala. Ele pergunta ao filho onde Mili conseguiu o pingente. Junior revela que Sofia entregou à garota antes de morrer. O empresário fala ao filho que conhece algumas joalherias e que ele pode resolver isso. Furiosa, Eduarda questiona a filha se todos da empresa já sabiam do seu relacionamento. Maria Cecilia diz que eles são discretos. Eduarda, que acha que a filha namora Beto, diz que não irá tolerar um subordinado do Café Boutique como genro. José Ricardo entra na sala de Junior e começa a procurar o pingente de Mili nas coisas do filho. Junior flagra o pai. O empresário diz que estava procurando alguns documentos e sai da sala. Rafa fala a Mosca que ele foi bobo em não ter escolhido Vivi como sua namorada. Junior vai até a joalheria para ter informações sobre o pingente de Mili.

Quinta

O joalheiro (Miguel Brepas) revela ao rapaz que a joia foi feita por seu avô e mostra a assinatura que ele sempre fazia nas peças. O homem diz ainda que todos os documentos que eram de seu avô foram perdidos em um incêndio. No orfanato, Carol tenta tranquilizar Mili e diz que ela precisa ser paciente. Junior chega ao local e conta sobre o ocorrido. No pátio, Junior e Carol imaginam como Mili pode ter sido abandonada no orfanato. No Café Boutique, Leticia chama os amigos de malucos por quererem fazer Tobias aparentar ser rico para enganar Eduarda. A socialite entra na loja e pede para conversar com Beto. Eduarda diz que ele não é o tipo certo para sua filha e que não autoriza o relacionamento. Carmen comunica aos órfãos e funcionários que será a nova diretora do orfanato Raio de Luz. Carmen pede para que todos se reúnam mais tarde para poder ditar as novas regras do local. No quarto, as chiquititas não acreditam que Carmen será a nova diretora. Os garotos temem que Carmen veja o quadro que está na sala. A megera pede para que todas as crianças formem uma fila para falar sobre as novas regas. Na mansão da família Almeida Campos, José Ricardo pergunta a Junior se ele conseguiu alguma informação sobre o pingente. O rapaz diz que infelizmente todos os registros da joalheria foram perdidos em um incêndio. Carol chega em casa e conta para Leticia sobre os novos acontecimentos no trabalho. A ajudante diz à amiga que não sabe até quando poderá ficar no lugar com a nova direção, mas fará de tudo para cumprir o que Sofia lhe pediu. Mili acorda as chiquititas e todas vão para o quarto dos meninos para pensarem em um plano contra Carmen. Mili diz aos amigos que eles precisam ficar mais unidos para tirar Carmen do cargo de diretora. Carmen inspeciona tudo de perto. Mosca dá o sinal para Vivi distrair Carmen. O garoto pede de uma maneira bem educada para ir a cozinha beber água. A megera se enche de orgulho ao pensar que todos estão mudando o comportamento com suas novas regras. Ao chegar à cozinha, Mosca procura a chave que abre a caixa de remédios. O pequenino consegue abrir a caixa e pegar um laxante. No orfanato, Carmen pede para Chico servir as crianças. As crianças reclamam da comida e Carmen diz que elas precisarão se acostumar com o novo cardápio. Mosca dá um novo sinal para que Mili distraia a megera enquanto ele passa o laxante para Pata. A chiquitita coloca o medicamento na comida de Carmen. Maria Cecília e Beto se preparam para fingir uma briga. Eles simulam uma discussão na frente de Eduarda, que observa. Para dar mais realidade na cena, Beto dá um selinho em Maria Cecília. No orfanato, Carmen dá aula de etiqueta para as crianças. Os órfãos fingem que irão adorar a aula. A nova diretora começa a sentir fortes dores na barriga e corre para o banheiro. Carol chega ao trabalho e as crianças contam o que fizeram. No Café Boutique, Tobias e Clarita não concordam com a atitude de Beto. Carmen finge que nada aconteceu e continua com a aula de etiqueta. Porém, ao olhar seu retrato desfigurado na parede do orfanato, a vilã fica furiosa.

Sexta

Eduarda fica feliz com o término do relacionamento de Maria Cecília e Beto. No orfanato, furiosa, Carmen pergunta o que aconteceu com a sua boca no retrato pendurado na sala. No quarto, Mosca, Rafa e Binho combinam que não irão entregar Vivi para Carmen. Os meninos sabem que eles serão castigados caso a pequenina não se entregue para a vilã. As chiquititas tentam convencer Vivi a contar a verdade para Carmen. Mili diz que sabe o quanto é difícil encarar as consequências de seus atos, mas todos serão castigados se ela não assumir a culpa. Carmen interroga todos os órfãos. Maria Cecília pede para Tobias não ficar bravo e revela que contou a mãe sobre o término do falso namoro com o entregador. Tobias questiona se a amada quer mesmo levar o plano adiante. Irritada, Carmen aparece e diz que como ninguém revelou o culpado ela tirará suas próprias conclusões. A vilã diz que como os garotos foram os últimos a entrarem no orfanato Raio de Luz ela só pode concluir que eles são os culpados e serão penalizados. Mosca, Rafa e Binho perguntam o que irá acontecer com eles. Carmen revela que ela irá transferi-los para outro lugar. No mesmo momento, Vivi assume a culpa. No dia seguinte, sozinha, Vivi limpa todo o orfanato e Ernestina lhe supervisiona. Carmen entra na sala e questiona a funcionária o motivo de não estar supervisionando Vivi na limpeza. Ernestina mente e diz a Carmen que está ajudando Ana e Bia a fazer o dever de casa e que Vivi está limpando os quartos. Na sala, Ernestina diz à nova diretora que irá tirar o quadro do lugar. Carmen diz que não precisa, pois ela gostou da nova forma do retrato. No Café Boutique, Carol visita Junior. A ajudante diz ao amado que Carmen a dispensou por um dia. Junior não entende o motivo e pergunta o que aconteceu. Carol fala sobre o comportamento de Carmen com as crianças do orfanato. Chateado com os acontecimentos, o rapaz fica inconformado e promete a conversar com a tia. A nova diretora diz que dará início às aulas de etiquetas. Leticia tenta tirar Dani do banho, mas a menina faz birra para a mãe. A moça pede para Carol pegar a toalha da garota no quarto. A ajudante vai ao dormitório, abre o armário e ao pegar a toalha cai um pote de remédio no chão. Carol acha estranho, mas devolve o medicamento no mesmo lugar. A estudante de psicologia pergunta para Leticia se os remédios são da amiga. A moça desconversa e Carol fica preocupada.



Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Segunda

Renata está à caminho de seu encontro com Jerônimo quando fura um pneu de seu carro. Ela liga para Jerônimo para pedir ajuda. Roberta passa com seu carro e vê a irmã. Ao descer do carro, Renata percebe que ela está bêbada. Ela leva a irmã para casa e já não vai ao encontro com Jerônimo. No dia seguinte, Roberta checa o celular de Renata, vê as mensagens que trocou do Jerônimo, fica furiosa e jura que vai se vingar da irmã. Honório procura Diego e ameaça contar a seu pai sobre o episódio do helicóptero se não lhe contar quem planejou tudo. Para não ser descoberto ele conta a verdade. Honório fica chocado ao saber que Roberta foi capaz de tamanha maldade. Daniel vai até o escritório de Renata e a presenteia com brincos de esmeraldas e brilhantes que desenhou especialmente para ela, mas ela não aceita. Roberta entra em contato com Matias no interior e ele decide voltar imediatamente para a capital. Quando Renata está entrando no edifício, onde vive Jerônimo, é observada por Roberta e Matias. Ao se encontrarem Jerônimo e Renata se beijam. Nesse momento a porta do elevador se abre e saem Roberta e Matias. Acompanhado por Constanza, Honório vai ao jantar que Adriana oferece para quem acredita ser um grande amigo de sua mãe. Depois que Matias e Roberta vão embora, Jerônimo e Renata falam do que sentem um pelo outro. Depois ele arruma o quarto de hóspedes e Renata passa a noite lá. Jerônimo pede perdão ao irmão por ter se apaixonado pela mulher que o enganou e desprezou. Ao ser informado que Augusto está podando os vinhedos de A Bonita, Carlos o procura e diz que está invadindo propriedade alheia. Diante do descaso de Augusto, Carlos saca um revólver e aponta para ele.

Terça

Augusto se sente proprietário da fazenda "A Bonita" e ordena a Ezequiel que comece a colheita das uvas. Carlos, procurador de Jerônimo, o proíbe de entrar na fazenda até que o contrato de compra e venda esteja assinado. Depois de Roberta ter feito de tudo para que Matias visse Jerônimo com Renata, Gonçalo fica muito decepcionado com a filha a quem tanto ama e triste ao ver que seu filho foi traído. Josefina aproveita a oportunidade para expulsar Renata. Renata também se demite da vice-presidência da empresa. Depois dos últimos acontecimentos, Josefina já não quer que Roberta faça o aborto e insiste para que faça Matias acreditar que é o pai do filho que espera. Se Roberta conseguir conquistar Matias, eles darão um neto a Gonçalo e o futuro delas estará garantido e Regina já não poderá interferir em suas vidas. Josefina convence Roberta a se aproveitar de uma bebedeira de Matias para levá-lo para cama e ela se encarregará que Gonçalo os veja numa situação comprometedora. Jerônimo continua vivendo uma situação conflituosa: Ele está convencido que ama Renata, mas quando pensa em Rafael a odeia. Honório e Constanza tentam convencer Renata a voltar atrás em sua decisão de deixar a empresa, mas ela se nega. Adriana convida Renata a viver com ela e a mãe. Honório convoca uma reunião urgente em sua casa para elucidar o assunto das fotos jogadas pelo helicóptero.

Quarta

Roberta e Josefina ficam intrigadas com a convocação pois não imaginam qual será o assunto. Antônio conta para Regina que perdeu a esposa e a filha em um acidente aéreo. Roberta nega todas as acusações de Diego. Jerônimo pede a seu corretor na bolsa que lhe envie uma carta dizendo que devido a investimentos equivocados perdeu todo seu dinheiro. Josefina insiste com Roberta para que obrigue Diego a desdizer tudo que afirmou. Josefina não só pensa que Roberta é uma idiota por ter acreditado em Diego como obriga a filha a levar a cabo seu plano para seduzir Matias e garantir o futuro delas. Matias chega em casa completamente bêbado e Josefina obriga Roberta a seduzi-lo. No dia seguinte, Gonçalo entra no quarto da filha e fica furioso ao vê-la na cama com Matias. Josefina finge indignação e Matias, muito constrangido, diz que está disposto a assumir as consequências. Jerônimo pergunta a Renata o que ela procura em um homem e se seria capaz de viver em uma fazenda. Renata responde que se fosse com ele iria imediatamente. Regina decide assumir um compromisso com Antônio e ele decide contratar um detetive para investigar a vida e o paradeiro de Josefina. Constanza leva Renata para viver com ela e Honório e assim poder protegê-la de Josefina e Roberta

Quinta

Depois da encenação preparada por Josefina, ela tem certeza que Gonçalo nunca a abandonará quando souber que vai ter um neto e também não duvida que ele obrigará Matias a se casar com Roberta. Roberta critica Diego por ter contado toda a verdade a seu pai, pede a ele que se retrate e promete lhe dar o cargo de Renata na empresa já que em breve será a dona. Matias suplica a Renata que volte com ele. Gonçalo entrega a Regina a doação para sua instituição. Josefina, por sua vez, está decidida a fazer algo para que Regina desapareça de sua vida para sempre. Renata deixa a casa de Adriana para viver com seus tios. Agatha pede a ela que nunca desampare sua filha. Josefina descobre que Jerônimo é meio-irmão de Rafael e se pergunta por que ele não contou a ninguém que seu irmão morreu. Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias e converse com ele, pois está muito deprimido. Adriana aceita se aproximar de Matias e o convence a ir com ela ao cinema. Agatha sabe que tem pouco tempo de vida, pede a Honório que não a abandone e confessa que é sua filha.

Sexta

Gonçalo percebe que a admiração que sente por Regina se transformou em amor. Selene e Roberta já sabem que Jerônimo e Rafael são irmãos. Renata decide trabalha com Constanza no Centro de Regina enquanto não encontra um novo trabalho e se impressiona com o carinho que sente ao abraçar Regina. Carlos é agredido violentamente. Augusto vê a cena com satisfação. Depois de ser agredido pelos capangas de Augusto, Carlos informa a Jerônimo que foi avisar sobre quem manda na região. Jerônimo procura Augusto para pedir explicações e ele nega ser o mandante. Jerônimo deixa claro que não pretende vender a fazenda nem a plantação. Constanza percebe que Honório está muito preocupado com a possível morte de Agatha e pergunta por quê. Josefina mostra algumas fotos a Gonçalo, diz que ele lhe pediu o divórcio por causa de Regina e promete que não se oporá por que quer sua felicidade. Honório conta para Matias que Adriana é sua filha. Para obrigar Jerônimo a cumprir o contrato do irmão, Augusto aumenta a multa ilegalmente. O pai de Diego promete limpar publicamente o nome de Renata. Josefina não se dá por vencida e para evitar o divórcio, procura um médico e lhe oferece uma grande quantia em dinheiro em troca de seus serviços profissionais.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

Segunda

Natália e Guido inventam uma desculpa para explicar os danos aos equipamentos. Uri e Dylan despistam os fiscais. Alan se coloca ao lado de Ricardo contra os próprios familiares. Zoe sai à procura de Jonas. Natália encontra um esconderijo. Noah e Saulo encontram outros judeus selados. Ricardo ameaça Uri e Dylan. Felipe e Estela são surpreendidos com a chegada de André no hospital. O funcionário de Ricardo avisa que todos deverão receber a marca. Zoe é reconhecida como esposa de Benjamin nas ruas e sofre ameaças. Ricardo usa um aparelho de realidade virtual para torturar Benjamin. As pessoas começam a jogar pedras em Zoe e Jonas. Natália chega ao local e impede o linchamento. Ricardo entra na imaginação de Benjamin e o ataca usando a imagem do pequeno Davi. Felipe e Estela ficam surpresos com a arrogância de André. Em Jerusalém, a multidão se emociona com as palavras dos judeus selados. Enquanto é torturado, Benjamin recita as palavras do Senhor e Ricardo se irrita. Natália diz conhecer um local que servirá como esconderijo. Noah e Saulo se separam para levar a palavra de Deus adiante. André pergunta para Felipe sobre o paradeiro de Zoe. Benjamin se recusa a aceitar Ricardo. Natália fala sobre o local que servirá de esconderijo para Zoe. Talita fica assustada ao saber que o governo mundial se apossou do hospital da família. Zoe se prepara para deixar a casa de Jonas. Gláucia dá em cima de André. Zoe conhece o esconderijo achado por Natália. André procura por Zoe na casa de César. Gláucia ajuda na fiscalização da marca nas pessoas. Zoe descobre que Felipe está a sua procura. Natália diz que não consegue confiar em Ângela. André manda retirarem as provisões da casa de César. Guto tenta avisar a César. Ariela atualiza Ricardo sobre os últimos acontecimentos. Guto consegue avisar a César sobre a procura de André.

Terça

Guto despista os soldados. Ricardo tenta descobrir o paradeiro do comparsa se Benjamin. Zoe diz que precisa se esconder de André. Natália e Jonas lamentam o comportamento de Ângela, que bebe com Diogo. Jonas diz que ela não tem jeito. Ricardo é surpreendido com a chegada de Isabela. Brenda discute com Melina. Ricardo humilha Isabela e eles se agarram. Adriano descobre que Gideon e Tamar estão contra Ricardo. Isabela se sente humilhada pelo marido. Guto avisa que André está em busca de Zoe. Adriano oferece ajuda a Gideon e Tamar. Alan liga para Susana e fica decepcionado. Isabela bebe para afogar as mágoas. Uri se preocupa com Benjamin. Tamar se assusta com o comportamento de Isabela. Susana descobre que o hospital foi tomado. Benjamin é torturado psicologicamente. Ariela ajuda Ricardo na investigação. Celeste e Bárbara tentam saber notícias de Zoe. Natália se irrita com Ângela. Zoe chega no esconderijo. André revista a casa de Estela. Uri e Dylan lamentam o controle de Ricardo. César e Brenda se encontram com Adriano. Benjamin é surpreendido com a chegada de Isabela na prisão.

Quarta

Benjamin diz para Isabela que é inocente. André encontra o brinquedo do filho de Zoe na casa de Estela. Ricardo recebe o auxílio de Ariela. Susana diz que vai para o Brasil. Gideon diz que Adriano é confiável. Ricardo oferece Greta para Stefano. Brenda é flagrada por Melina tentando romper o sistema. Débora estranha a aproximação dos pais com Adriano. César tenta se esconder dos soldados. Isabela não concorda com as palavras de Benjamin. Felipe segue para a delegacia. Zoe ora a Deus. Adriano despista Débora. César consegue entrar na empresa Gudman. Brenda ataca Melina. César briga com um soldado. Brenda tenta desligar Melina. Guto diz que André prendeu Estela e Talita. Débora procura por Gideon e Tamar. César leva a melhor contra o soldado. Brenda tenta desligar Melina. Felipe procura por Estela e Talita na delegacia. André as amedronta. Ricardo e Stefano se encontram com Greta e Ariela. Alan beija Débora. Brenda consegue desligar Melina. César ataca outro soldado e segue na direção de Benjamin. Greta se assusta ao perceber as intenções de Stefano. Felipe pede para falar com o filho. André ameaça Estela e Talita. Enquanto fala com Isabela, Benjamin é surpreendido com a chegada de César. Alan e Débora se assustam com o alarme. Ricardo escuta o sinal sonoro e avisa que Benjamin não pode fugir.

Quinta

Felipe questiona a atitude de André. Isabela diz que quer fugir com Benjamin. Ângela desconfia de Natália. Benjamin percebe que Isabela está fingindo e foge da prisão com César. Adriano descobre que Débora matou seus pais. Tamar o apoia. Zoe diz que vai se entregar para salvar Estela e Talita. Benjamin conta que Glória morreu e Adriano avisa que ficará na Nova Babilônia para tentar deter Ricardo. Natália e Jonas convencem Zoe a não se entregar. Adriano manda os amigos fugirem. César leva explosivos para a fuga. Ricardo fica furioso ao saber que Benjamin fugiu. César acerta um soco em Adriano como parte do plano. Ângela reclama de Jonas. Felipe é sincero com André e diz que ele não é mais seu filho. Estela e Talita se desesperam na prisão. Greta encontra Adriano desmaiado. Benjamin, Brenda e César explodem os túneis de acesso à Nova Babilônia e fogem com Gideon e Tamar. Ricardo humilha Isabela. Adriano mente para Greta. Ricardo diz ter ódio de Benjamin. Bárbara pede demissão do telejornal. Jamal e Soraya ajudam na fuga de Benjamin e os amigos. Stefano sugere que Ricardo seja implacável com os rebeldes.

Sexta

Ricardo gosta do plano de Stefano. Dudu Poeira se apresenta a André. Guido avisa à Natália que o policial voltou. Susana diz que vai ajudar Estela e Talita. Dudu ajuda André na captura de Zoe. Susana segue para a delegacia. Dudu ameaça Estela na prisão. Ricardo pressiona Adriano. André cobra uma atitude de Guido. Dudu permite que Susana veja Estela e Talita. Benjamin encontra Noah no deserto. Hanna e Tiatira ajudam os feridos no deserto. Adriano mente e diz para Ricardo que jamais o trairia. Noah se emociona ao conversar com os familiares. Hanna e Tiatira dizem que vão tentar ajudar outras pessoas. Noah diz que o melhor é Benjamin ficar escondido. Ricardo discursa e mente ao dizer que Benjamin aceitou a marca.