'Fina estampa': Tereza Cristina planeja contra Quinzinho nesta segunda-feira (17/8)

O destaque desta segunda-feira (17/8) no mundo das novelas fica com a trama de Fina estampa. A produção das 21h terá mais um plano de morte de Tereza Cristina (Christiane Torloni). A vilã agora partirá para cima de Quinzinho (Gabriel Pelícia), o neto da inimiga Griselda (Lilia Cabral). Será que a mulher vai ter coragem de agir contra uma criança?

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Malhação - Viva a Diferença





Classificação indicativa 12 anos



Dóris pede que Tato convença Aldo a ir até a escola. Anderson teme que o presente de Samantha o afaste ainda mais de Tina. Clara e Lica confessam que sentem falta uma da outra. Todos elogiam o clipe da banda de Samantha e MB. Lica vai para a casa de Ellen, e Keyla, Tina e Benê falam sobre as duas amigas. Roney coloca Benê e Guto para trabalhar na lanchonete, como parte do plano de perder o medo do público. Anderson conversa com Samantha, observados por Juca e Jota. Clara pede que Malu deixe Lica em paz. Sem querer, Ellen veste a camisa de Lica e se espanta ao se ver com o uniforme do colégio Grupo.

Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos



Todos comemoram a Independência do Brasil. Dom Pedro e Leopoldina são proclamados imperadores do país. Piatã acredita que seu pai esteja na aldeia visitada por ele. A saúde de Wolfgang melhora, e Greta questiona Schultz. Todos se preparam para a festa da Independência. Pedro se declara para Leopoldina. Greta ataca Schultz e volta a envenenar Wolfgang. Peter comenta com Diara que Wolfgang não apresenta sintomas de doença. Matias desconfia das atitudes de Sebastião, e alerta Libério e Cecília. Piatã, Jacira e Olinto chegam para resgatar Anna e enfrentam Thomas, que consegue fugir. Greta finge desespero sobre a morte de Schultz. Fred garante a Liu que não desistirá do ouro do galeão. Piatã fala a Anna sobre suas visões, e ela afirma que sabe onde encontrar seu pai.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Charles beija Débora, e Cassandra avisa à irmã que o rapaz está interessado apenas em sua fortuna. Charles tenta convencer Cassandra de que gosta de Débora. Hugo compra o apartamento de Carolina na Barra da Tijuca. Adele ajuda Max a fingir para seus pais que é a namorada do rapaz. Lili pede a Zé Pedro o boletim de ocorrência do acidente de Sofia, para encontrar o motorista que provocou a fatalidade. Max se revolta com a reação dos pais a seu suposto namoro com Adele.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Beatriz nega que tenha sido influenciada por Danielle a fazer a doação de óvulos. Paulo canta para Vitória dormir. Danielle se assusta ao ver seu consultório depredado. Crô comenta com Tereza Cristina que teme que o delegado Paredes descubra a verdade sobre a morte de Marcela. Tereza Cristina cobra de Ferdinand notícias sobre o atentado contra Quinzinho. Esther decide buscar Vitória na casa de campo, e avisa a Guaracy que voltará para se defender de todas as acusações contra ela.

Chiquititas



Classificação indicativa livre





No orfanato, as garotas agradecem Carol e dizem que acharam Beto muito bonito. Mosca, Rafa e Binho comentam sobre o carro de Junior e acreditam que ele seja um rapaz rico. Os pequeninos falam dos sonhos que realizariam se tivessem dinheiro. No quarto das meninas, Vivi pensa como as pequeninas devem agir, pois agora serão populares na escola. Carol vai falar com as meninas e explica que entende como elas estão se sentindo, mas que elas não podem esquecer o que realmente importa. No Café Boutique, Armando desce na loja e se depara com Cintia (Milena Ferrari). Armando liga para José Ricardo e avisa que a moça do campo de golfe está na loja. O empresário conversa com a mulher e depois pede para Armando continuar com o tour. No quarto, Vivi diz para Tati que quer arranjar um namorado para se tornar popular no colégio. Tati ri da irmã e pergunta quem será seu namorado. Vivi diz que irá conquistar Mosca e ele se tornará seu namorado. No café, ao ir embora, Cintia é abordada por Leticia, que lhe entrega doces em nome de Dr. José Ricardo. Cintia acha gentil a atitude do empresário. Na sala do orfanato, Vivi pede para Rafa ajudá-la a conquistar Mosca. A garota pede para o amigo guardar segredo. Vivi pergunta o que Mosca mais gosta em uma garota. Rafa conta todas as preferências de Mosca. Sofia passa mal e desmaia. Desesperada, Mili tenta acordá-la, mas não consegue. Chico consegue fazer com que Sofia acorde. Chorando, Mili pede para o cozinheiro levar a diretora para o hospital, pois ela precisa ver o que está acontecendo. Na cozinha, com a ajuda de Rafa, Vivi tenta fazer a receita de mousse de limão que Mosca gosta. Rafa experimenta o doce, mas finge que não ficou bom. No orfanato, Sofia pede para Mili ficar com as outras crianças, pois já se sente melhor. Carmen mostra para Valentina e Gabi o quadro que comprou com o seu retrato. José Ricardo não permite que a vilã pendure o ornamento em sua sala. O telefone da mansão toca. Trata-se de Chico pedindo se alguém poderia levar Gabi até o orfanato, pois Sofia precisa falar com ela. José Ricardo estranha o pedido. Furioso, o empresário questiona o que ela pretendia dizer a Gabi. Sofia revela que não aguenta mais guardar o segredo e que o assunto está a deixando doente, uma situação insustentável. Sofia diz que não quer morrer carregando um segredo tão importante. O empresário ameaça Sofia e diz que se ela contar algo colocará em risco o futuro de todas as crianças do orfanato Raio de Luz. José Ricardo pede a Sofia que fique longe de sua herdeira e diz que ninguém pode saber que Milena é filha de Gabriela. Carmen aproveita a ida de José Ricardo ao orfanato para levar seu quadro ao local. As crianças ficam chocadas ao ver o retrato. Ernestina e Chico colocam o quadro na parede. Carmen fala a todos cuidarem do retrato como se fosse a vida de cada um. Binho acredita que dentro do quadro tem uma câmera e que agora a megera pode vigiá-los dia e noite. Rafa fala para Vivi aproveitar que Mosca está jogando videogame para mostrar a ele o que aprendeu. A garota tenta se concentrar, mas não consegue jogar. Vivi aproveita e oferece a Mosca o mousse de limão que fez. O garoto experimenta o doce e diz que não gostou. Vivi pensa em desistir de conquistar Mosca, mas Rafa convence a amiga a mostrar para Mosca suas habilidades no futebol. A pequenina aceita e mostra a Mosca que sabe fazer algumas embaixadinhas. Vivi se empolga e acerta o quadro de Carmen. O garoto nota que o quadro ficou com um defeito bem na boca de Carmen. Junior vai à casa de Carol. O rapaz diz que está triste porque brigou com o pai, mas não quer falar sobre o assunto. Carol insiste e diz que ele precisa se abrir. Junior conta a Carol sobre o estado de saúde de Gabriela e que José Ricardo se envergonha da filha.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Renata está à caminho de seu encontro com Jerônimo quando fura um pneu de seu carro. Ela liga para Jerônimo para pedir ajuda. Roberta passa com seu carro e vê a irmã. Ao descer do carro, Renata percebe que ela está bêbada. Ela leva a irmã para casa e já não vai ao encontro com Jerônimo. No dia seguinte, Roberta checa o celular de Renata, vê as mensagens que trocou do Jerônimo, fica furiosa e jura que vai se vingar da irmã. Honório procura Diego e ameaça contar a seu pai sobre o episódio do helicóptero se não lhe contar quem planejou tudo. Para não ser descoberto ele conta a verdade. Honório fica chocado ao saber que Roberta foi capaz de tamanha maldade. Daniel vai até o escritório de Renata e a presenteia com brincos de esmeraldas e brilhantes que desenhou especialmente para ela, mas ela não aceita. Roberta entra em contato com Matias no interior e ele decide voltar imediatamente para a capital. Quando Renata está entrando no edifício, onde vive Jerônimo, é observada por Roberta e Matias. Ao se encontrarem Jerônimo e Renata se beijam. Nesse momento a porta do elevador se abre e saem Roberta e Matias. Acompanhado por Constanza, Honório vai ao jantar que Adriana oferece para quem acredita ser um grande amigo de sua mãe. Depois que Matias e Roberta vão embora, Jerônimo e Renata falam do que sentem um pelo outro. Depois ele arruma o quarto de hóspedes e Renata passa a noite lá. Jerônimo pede perdão ao irmão por ter se apaixonado pela mulher que o enganou e desprezou. Ao ser informado que Augusto está podando os vinhedos de A Bonita, Carlos o procura e diz que está invadindo propriedade alheia. Diante do descaso de Augusto, Carlos saca um revólver e aponta para ele.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

Natália e Guido inventam uma desculpa para explicar os danos aos equipamentos. Uri e Dylan despistam os fiscais. Alan se coloca ao lado de Ricardo contra os próprios familiares. Zoe sai à procura de Jonas. Natália encontra um esconderijo. Noah e Saulo encontram outros judeus selados. Ricardo ameaça Uri e Dylan. Felipe e Estela são surpreendidos com a chegada de André no hospital. O funcionário de Ricardo avisa que todos deverão receber a marca. Zoe é reconhecida como esposa de Benjamin nas ruas e sofre ameaças. Ricardo usa um aparelho de realidade virtual para torturar Benjamin. As pessoas começam a jogar pedras em Zoe e Jonas. Natália chega ao local e impede o linchamento. Ricardo entra na imaginação de Benjamin e o ataca usando a imagem do pequeno Davi. Felipe e Estela ficam surpresos com a arrogância de André. Em Jerusalém, a multidão se emociona com as palavras dos judeus selados. Enquanto é torturado, Benjamin recita as palavras do Senhor e Ricardo se irrita. Natália diz conhecer um local que servirá como esconderijo. Noah e Saulo se separam para levar a palavra de Deus adiante. André pergunta para Felipe sobre o paradeiro de Zoe. Benjamin se recusa a aceitar Ricardo. Natália fala sobre o local que servirá de esconderijo para Zoe. Talita fica assustada ao saber que o governo mundial se apossou do hospital da família. Zoe se prepara para deixar a casa de Jonas. Gláucia dá em cima de André. Zoe conhece o esconderijo achado por Natália. André procura por Zoe na casa de César. Gláucia ajuda na fiscalização da marca nas pessoas. Zoe descobre que Felipe está a sua procura. Natália diz que não consegue confiar em Ângela. André manda retirarem as provisões da casa de César. Guto tenta avisar a César. Ariela atualiza Ricardo sobre os últimos acontecimentos. Guto consegue avisar a César sobre a procura de André.