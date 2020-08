Na UTI, cantor Cauan tem piora: 'comprometimento pulmonar de 70%'

AE Agência Estado

Cleber (esquerda) e Cauan (direita) começaram a carreira cantando nos bares de Brasília - (foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Cauan, da dupla Cleber & Cauan, apresentou piora em seu estado de saúde, de acordo com comunicado divulgado pelas redes sociais do cantor neste domingo (16/8). O sertanejo está internado em um hospital após ter sido diagnosticado com covid-19.

"A tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70-75%. Cauan continua internado na UTI, estável, fazendo uso de vários medicamentos e em oxigenioterapia contínua", informou o comunicado.

Cauan sentiu febres e dores no corpo no último dia 7, sexta-feira. Na segunda-feira, 10, ele recebeu o diagnóstico de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

"Na última quarta-feira, 12, retornou ao médico, com febre altíssima. Realizou raio-x do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%", informou uma nota anterior sobre seu estado de saúde.