A casa da coruja é a primeira série do Disney Channel com protagonista bissexual

CB Correio Braziliense

(foto: Disney Channel/ Divulgação)

A produção A casa da coruja será a primeira do Disney Channel a ter uma protagonista bissexual. A notícia foi confirmada pela criadora do programa Dana Terrace, por meio do Twitter. “Eu sou bi, quero escrever um personagem bi, caramba! Felizmente minha teimosia valeu a pena e agora recebo muito apoio da chefia no canal”, comemorou Dana.



Na publicação, ela explicou ainda que após ter sido autorizada a criar a personagem com representatividade ao público LGBTQIA+, “uma liderança da Disney disse que não poderia representar qualquer forma de relacionamento gay ou bi no canal”. Porém, não foi o bastante para impedi-la de dar vida a Luz, uma protagonista bissexual.



O enredo da série é sobre Luz, uma garota de 14 anos que precisa aprender a ser uma bruxa e lidar com as facetas da magia. Os rumores de que Luz não seria uma personagem heterossexual começaram com a estreia de um episódio no qual a garota prefere dançar com Amity, outra menina, durante o baile da escola. Os espectadores notaram que Luz poderia ter um crush em Amity.