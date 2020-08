Ator de ‘Stranger things’ diz que espera pela nova temporada valerá a pena

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Netflix)

O ator Joe Kerry tranquilizou os fãs de Stranger things ao dizer que a espera pela quarta temporada da série “valerá a pena”. Em entrevista ao portal THR, o artista, que interpreta o personagem Steve, afirmou que a paralisação dará aos Irmãos Duffer, criadores do programa, “mais tempo para implementar sua visão”, trazendo maior qualidade aos novos episódios.

As gravações da quarta temporada da série foram interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus. Para Joe, dar maior tempo para os roteiristas é “sempre algo bom”. “Tem o problema do crescimento das crianças, mas, fora isso, todos queremos mostrar a série o quanto antes. Os Duffer sempre foram extremamente controladores em relação à qualidade da série. Se (a paralisação) der mais tempo para eles implementarem sua visão, então sim, é algo bom”, ressaltou o ator.

A nova temporada de Stranger Things segue sem previsão de estreia, embora haja rumores de que a série chegará ao catálogo da Netflix em 2021. A terceira temporada da produção foi indicada ao prêmio Emmy 2020, como Melhor série de drama.