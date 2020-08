HBO promove debate de linguagem inclusiva no Congresso Mega Brasil

CB Correio Braziliense

(foto: rReprodução/HBO)

A HBO vai promover um painel sobre linguagem neutra durante a 23ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, o maior evento do gênero na América Latina. O painel Diversidade: Desafio da Comunicação Inclusiva será transmitido gratuitamente no canal do YouTube do Mega Brasil, nesta quinta-feira (20/8), a partir das 10h.

O debate vai abordar a importância da comunicação inclusiva como forma de dar visibilidade e garantir a inclusão de pessoas transgênero ou não-binárias. No painel, estarão presentes: Eduardo Calbucci, mestre e doutor em Linguística; Pri Bertucci, CEO da consultoria especializada em diversidade Diversity Bbox, além de Vera Egito e Daniel Ribeiro, criadores e diretores da série Todxs nós. A conversa será mediada por Flavia Vigio, vice-presidente de Relações Públicas e Comunicação Corporativa da HBO na América Latina.

O evento faz parte da estratégia de sensibilização de comunicadores e público em geral sobre a importância do tema, que teve como ponto de partida o Guia Todxs Nós de Linguagem Inclusiva, lançado pela HBO neste ano.

Prêmio de Jornalismo Inclusivo

A série serviu também de inspiração para a criação do Prêmio de Jornalismo Inclusivo que, em na primeira edição, traz o tema ‘Todxs nós – linguagem viva e inclusiva’. A premiação tem o objetivo de reconhecer as melhores reportagens que adotam a linguagem inclusiva, servindo de estímulo à produção de matérias jornalísticas sobre o tema. O prêmio será dividido em quatro categorias: impresso, on-line, áudio e vídeo e serão premiados três trabalhos jornalísticos por categoria. As informações estão disponíveis no site . O anúncio de vencedores será realizado em novembro.