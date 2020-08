Festival Internacional de Curtas começa nesta quarta em edição virtual

CB Correio Braziliense

(foto: Edison Cájas)

O Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum realiza a 31ª edição de forma on-line, a partir desta quarta-feira (20/8). A cerimônia de abertura será às 20h, e o festival terá vasta programação até 30 de agosto.

Ao todo, 212 filmes, de 46 países, de cinco continentes, foram selecionados para compor a grade de programação do evento. Alguns dos filmes. que vão participar de um dos maiores e mais tradicionais eventos dedicados ao formato do curta-metragem no mundo, foram desenvolvidos durante o período de distanciamento social decorrente da pandemia da covid-19.

Para o evento, também estão agendados encontros, debates, masterclass, atividades de formação, um seminário internacional e happy hour, tudo de forma gratuita. Os filmes, lives e demais atividades virtuais são acessíveis no site ou pelos aplicativos innsaei.tv para celulares, tablets e smart TVs.

A programação completa do festival está disponível no link.