Sertanejo Cauan permanece em UTI, com quadro de insuficiência respiratória aguda

CB Correio Braziliense

(foto: Be Change / Divulgação)

Segundo atualização do boletim médico divulgado nesta segunda-feira (17/8) pela manhã, o estado clínico do sertanejo Cauan, que forma dupla com Cleber, permanece grave.



Em nota divulgada ao Correio, o médico intensivista responsável pelo quadro de saúde do artista comunicou que Cauan, diagnosticado com covid-19, ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ele permanece sob tratamento de oxigenoterapia contínua. Os laudos laboratoriais emitidos nesta manhã apontaram “pressão arterial normal, boa diurese” e, além disso, o paciente está “afebril”.



Contudo, nas informações dos resultados laboratoriais constam que ele esteja com “quadro de insuficiência respiratória aguda, ainda com dificuldade de respirar em respiração espontânea e uso de ventilação não invasiva”.



Por meio de comunicado oficial, a família do sertanejo se manifestou sobre o caso: “Agradecemos a todos pelas orações, pela torcida, pelas mensagens positivas e pelo carinho e pedimos que continuem se lembrando dele nas suas orações”, declarou a família.



Segundo recente boletim divulgado neste domingo (16/8), pelo menos 70% do pulmão de Cauan está comprometido. O artista foi internado em um hospital em Goiânia apó resultado positivo para coronavírus na última sexta-feira (12/8). Na semana anterior, ele já havia relatado febre alta e dores