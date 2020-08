Feira do Livro de Poços de Caldas terá edição virtual em plataforma própria

CB Correio Braziliense

A 15ª edição da Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (MG) havia sido adiada, no começo do ano, para agosto, e, depois, para novembro. Persistindo a pandemia e todas as dificuldades impostas por ela, a organização anunciou recentemente que, entre 11 e 15 de novembro, será realizada uma feira virtual, a Flipoços – Feira virtual do Livro. A edição presencial foi transferida para o ano que vem.



Para a realização da feira virtual, o festival contará com uma plataforma própria, desenvolvida pela startup Nubbi, sediada em Minas Gerais. Na plataforma, visitantes, expositores e demais figuras do mercado literário poderão fazer um cadastro e circular pelos diversos ambientes virtuais, com painéis, bate-papos e oficinas ao vivo, que ficarão disponíveis ao público por 60 dias. Haverá ainda salas de negócios, stands virtuais e inovadoras ferramentas de interação. As inscrições devem estar disponíveis a partir de setembro. Para mais

informações acesse o site do festival.