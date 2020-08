CineOP, mostra de cinema em Ouro Preto, proporciona oficinas gratuitas

CB Correio Braziliense

(foto: Beto Figueiroa/ CB DA Press)

A 15ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto transcorrerá entre os dias 3 e 7 de setembro. Para as quatro oficinas que integram o Programa de Formação, foram disponibilizadas 140 vagas, e as inscrições gratuitas vão até o dia 21 de agosto, ou até que as vagas se esgotem. Devido à situação causada pelo coronavírus, todas as atividades serão realizadas digitalmente.



Dentre as opções de oficinas, estão: Como Educar as Crianças no Mundo das Telas, Realização Audiovisual para Web, A Criação de Mundos em Roteiros Audiovisuais para Multiplataforma e Planejamento de Produção de Séries.



Além das oficinas, o evento tem o objetivo de prezar pela preservação de produções audiovisuais, memória e história da sétima arte. Um dos propósitos do evento é o de resguardar o tratamento do cinema como um verdadeiro patrimônio.