Canal Curta! realiza homenagem a Angel Vianna, em rede social

CB Correio Braziliense

(foto: Canal Curta!/ Reprodução)

O canal Curta! homenageia a artista mineira Angel Vianna, nesta terça-feira (18), às 20h, em transmissão ao vivo por meio do Instagram. A coreógrafa, pesquisadora, educadora e militante do corpo coleciona admiradores ao redor do Brasil.



Assim foi com as cineastas Leticia Monte e Flavia Guayer, que criaram o documentário Movimentos do invisível em torno dos feitos da artista. As duas criadoras do material participarão da live, e estrearão a produção. A conversa será mediada por Eduardo Fradkin.



Confira o trailer do documentário neste link. Movimentos do invisível foi gravado a partir de oficinas livres ministradas por Angel, e entrevista realizada com ela.