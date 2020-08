Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (18/8)

OQ Oscar Quiroga

O ego é inevitável



Data estelar: Lua Nova em Leão

Nem tanto para lá nem muito para cá. Se tu consideras o Ego teu pior inimigo e o maltratas, perderás o ponto de apoio necessário para te organizar e lutar a favor de tuas pretensões. Se tu te enamoras de ti considerando que não há ninguém que te supere em beleza, inteligência e agilidade, teu ponto de apoio se converterá numa âncora que te impedirá construir relacionamentos que te enriqueçam com a diversidade. O Ego é inevitável, atende a uma necessidade do funcionamento que nos torna humanos, a misteriosa consciência, mediante a qual tu fazes avaliações e escolhas. Se tu estás aqui lendo estas linhas, é graças ao Ego que fazes isso. Se tu criticas o próprio funcionamento do Ego, é graças a ele que consegues fazer isso. Há vida além do Ego? Há sim! Mas é graças ao Ego que chegarás a ela.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O princípio do respeito se manifesta através do cuidado que você tomar quando chegar a hora de tomar as atitudes pertinentes a cada caso. Agir é inevitável, mas agora é mais importante a maneira de agir do que a própria ação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto alguns assuntos podem ser finalizados, outros novos podem ser começados também. Esta é uma época de transição para você e, por isso, não pode pretender que seja calma e tranquila. É muito o que está envolvido.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Saber o que acontece, ter lucidez a respeito de tudo o que está envolvido, isso é muito importante. Porém, isso também responsabiliza você por dar o passo seguinte, que é fazer algo prático com todo esse conhecimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça o que estiver dentro de seu campo de influência e se prepare para receber críticas. Agora você precisa escolher entre seguir seus instintos ou se deixar influenciar pelo que as pessoas esperam que você faça.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Persistir não é dar murro em ponta de faca, persistir é seguir a voz da intuição que indica claramente o caminho certo, apesar de não haver colaboração e, ainda por cima, haver gente dizendo que está tudo errado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São muitos pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, por isso, é inevitável se atormentar um pouco. Porém, você não precisa se estender demais nesse caminho, você pode escolher livremente encurtar esse processo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que a segurança seja uma medida boa de experimentar, neste momento você precisa se aventurar para aproveitar tudo que a vida lhe oferece. Não há como experimentar segurança enquanto a aventura está em marcha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando você sentir uma vertigem ansiosa a respeito do andamento de tudo que é considerado importante, procure respirar fundo e não deixar se intimidar por tal sensação. Deixe ir embora, porque passará.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Impossível fazer caber todas as ideias na realidade cotidiana, porém, sua alma sagitariana não desiste e, quanto mais difícil parece se tornar o panorama, mais sua alma insiste em seguir em frente. Aventura total.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O espírito do tempo mudou e não há como resistir a ele. O melhor a fazer é encontrar uma forma de se adaptar e inserir as mudanças pertinentes no dia a dia. Uma coisa é certa, não dá para continuar tudo igual.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há dilemas que é melhor guardar para si, porque se compartilhados, colocariam você numa posição constrangedora, recebendo críticas por questões que não podem ser bem avaliadas por quem não as vive.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para você explorar todas as potencialidades que este momento encerra, será necessário cultivar bons relacionamentos, porque sem colaboração, nada poderia ser realizado. Entre em contato, faça conexões. Aí sim.