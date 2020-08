'Fina estampa': Tereza Cristina tentará arruinar casamento de Amélia nesta terça (18/8)

CB Correio Braziliense

O destaque desta terça-feira (18/8) no mundo das novelas ficará com a trama de Fina estampa. A produção das 21h terá outra armação de Tereza Cristina (Christiane Torloni). Dessa vez, a vilã tentará arruinar o casamento de Amélia (Sophie Charlotte). A mulher já solicitou a ajuda dos comparsas e tentará bolar um plano para destruir o dia do matrimônio da moça.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos



Ellen decide aceitar a bolsa para o colégio Grupo, e Lica comemora. Clara revela a Lica que Edgar voltou a ser o diretor da escola. Lica fica magoada por Marta não ter lhe contado que retirou a queixa contra Edgar. Ellen se preocupa com o clima de competição entre escolas na Balada Cultural. K1 não gosta de ser deixada de lado por K2 por causa de Tato. Keyla pensa em Deco. Roney orienta Guto e Benê a perderem o medo do público. Clara se irrita com Guto. Malu insinua para Edgar que Bóris e Lica estão muito próximos. Tina acredita que Anderson e Samantha estão juntos.



Novo Mundo



Classificação indicativa 12 anos



Fred pressiona Jacinto e Hassam a continuar a caçada ao galeão. Diara desconfia que Schultz tenha sido assassinado. Leopoldina pede ajuda a Chalaça para impedir que Domitila volte a interferir nas decisões de Pedro. Luana e Matias se beijam. Wolfgang implica com Hilda, e Diara estranha. Anna e Joaquim se preparam para ir atrás de Millman, e Patrício conta para Thomas. Cecília descobre que está grávida. Idalina afirma a Diara que Greta precisa deixar sua casa. Ferdinando aceita marcar a data do casamento com Greta. Ubirajara questiona Olinto sobre seu sacerdócio. Matias apresenta Luana a Idalina. Thomas reúne bandidos para embarcar com ele em busca de Anna. Fred, Liu, Jacinto e Hassam avistam Anna, Piatã, Joaquim e seus amigos. Joaquim e Anna encontram o galeão.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem perdão ao filho. Ivo conta a Lili que havia uma outra moça no carro, no momento do acidente de Sofia. Charles pede Débora em namoro. Carolina se surpreende ao descobrir que o Flor do Lácio é de Eliza. Fabinho vê uma moça parecida com Sofia observando o prédio de Rafael.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Guaracy fica arrasado ao saber que Paulo encontrou Esther, e Griselda o consola. Celina critica Beatriz por sua postura na coletiva de imprensa. Griselda pede para Guaracy entrar com Amália na igreja no dia do casamento. Tereza Cristina conta para Renê que Griselda e Guaracy reataram a amizade. Amália decide pedir para Pereirinha entrar com ela na igreja. Zuleika pede demissão da Fashion Motos. Tereza Cristina descobre que Amália irá se casar e manda Ferdinand acabar com a festa. Paulo e Esther iniciam uma discussão, mas acabam se beijando.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Mosca, Rafa, Binho e Vivi olham para o quadro e admiram o que fizeram. Ernestina chama todos para comerem. Ao descer, Ana percebe que algo está errado com o retrato de Carmen. A pequenina fala para os amigos que o quadro da megera está diferente. Junior conta a Carol sobre as coisas que aconteceram com sua irmã enquanto ele estava fora do Brasil. Junior confessa a Carol que se sente muito à vontade com ela e a pede em namoro. Carol fica surpresa com o pedido do amado e aceita namorar com Junior. O casal se beija apaixonadamente. Os garotos escutam um barulho e correm para cama para fingir que estão dormindo. Sofia entra no quarto dos pequeninos, cobre cada um deles e dá um beijo de boa noite. Quando Sofia sai do quarto, os meninos se olham e ficam felizes com a atitude da diretora. No quarto das meninas, Sofia se despede de cada uma e também lhes deseja uma boa noite. Quando se prepara para sair do quarto, Sofia não passa muito bem, mas não deixa transparecer para as garotas. No dia seguinte, Mili vai à sala de Sofia, diz que precisa saber o final da história e pede para que Sofia escreva no livro. As chiquititas observam o quadro de Carmen e percebem que alguém colocou uma boca diferente no retrato da megera. Vivi releva às amigas que ela é a culpada pelo acidente do quadro e pede para que todas guardem segredo. Maria Cecília recebe uma mensagem de Tobias, que lhe convida para sair. Feliz, a supervisora aceita e pede para que se encontrem no Café Boutique depois do expediente. Leticia diz para Clarita que Carol e Junior estão namorando. No orfanato, Ernestina se incomoda com o retrato de Carmen e fica com a sensação de que está sendo vigiada. Carol observa o quadro e nota que o sorriso de Carmen está parecido com o sorriso de Mona Lisa. No quarto, Sofia sente que não está bem. Carol leva água para a diretora e aproveita para dizer que quer levá-la ao médico, mas Sofia diz que não precisa ir ao hospital e pede para Carol prometer que independente do que aconteça sempre estará perto das crianças do orfanato Raio de Luz. Na mansão da família Almeida Campos, Junior diz a Valentina que irá levar Gabi ao orfanato mesmo contra a vontade de José Ricardo. Na escola, Vivi faz questão de conversar com Mosca na frente de Débora (Isabella Moreira), Priscila (Giovanna Vargas) e Michelle (Giovana Boscolo), as Top 3. Cris fica enciumada e as Top 3 incomodadas com a aproximação dos dois. Junior chega no orfanato com Gabi e apresenta a irmã para a namorada. O empresário revela que trouxe Gabi e Sofia fica muito feliz. No Café Boutique, Maria Cecília chega para o trabalho e aproveita para falar com Tobias. O barista diz a amada que já combinou com Beto e Clarita para fecharem a loja. Gabi entra no quarto de Sofia. Ao se verem, as duas se emocionam. Sofia pede para Junior deixá-las a sós. No orfanato, Junior diz a Carol que Sofia sabe do motivo que deixou Gabi doente. No quarto, a diretora diz a Gabriela que as coisas não eram para ter acontecido desta maneira e pede à moça que lhe perdoe. Ao chegarem da escola, as crianças cumprimentam Junior e Carol. No quarto, Sofia revela a Gabi que ajudou José Ricardo a sumir com o seu bebê, assim que ela deu à luz. A diretora confessa que guardou esse peso durante muito tempo pelo bem da criança e pede a Gabriela ficar boa logo para cuidar de sua filha, que por sinal não é um menino como seu pai diz e sim uma menina linda que está viva. Sofia revela a Gabi que sua filha é Mili e que ela precisa muito dos cuidados da mãe. Gabriela aperta a mão de Sofia. A diretora diz que se alguém souber disso, José Ricardo fechará o orfanato Raio de Luz e irá separar todas as crianças. Sofia mostra a Gabriela um pingente e pergunta se ela se lembra do colar. A diretora revela a Gabi que este pingente será a ferramenta que a levará até sua filha, assim que ela melhorar. Sofia coloca o colar nas mãos de Gabi, que chora ao pegar o colar na mão. Mili pega um bolinho de chuva e dá para Gabi comer. A moça não tira os olhos da garota, como se quisesse lhe contar algo.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Augusto se sente proprietário da fazenda "A Bonita" e ordena a Ezequiel que comece a colheita das uvas. Carlos, procurador de Jerônimo, o proíbe de entrar na fazenda até que o contrato de compra e venda esteja assinado. Depois de Roberta ter feito de tudo para que Matias visse Jerônimo com Renata, Gonçalo fica muito decepcionado com a filha a quem tanto ama e triste ao ver que seu filho foi traído. Josefina aproveita a oportunidade para expulsar Renata. Renata também se demite da vice-presidência da empresa. Depois dos últimos acontecimentos, Josefina já não quer que Roberta faça o aborto e insiste para que faça Matias acreditar que é o pai do filho que espera. Se Roberta conseguir conquistar Matias, eles darão um neto a Gonçalo e o futuro delas estará garantido e Regina já não poderá interferir em suas vidas. Josefina convence Roberta a se aproveitar de uma bebedeira de Matias para levá-lo para cama e ela se encarregará que Gonçalo os veja numa situação comprometedora. Jerônimo continua vivendo uma situação conflituosa: Ele está convencido que ama Renata, mas quando pensa em Rafael a odeia. Honório e Constanza tentam convencer Renata a voltar atrás em sua decisão de deixar a empresa, mas ela se nega. Adriana convida Renata a viver com ela e a mãe. Honório convoca uma reunião urgente em sua casa para elucidar o assunto das fotos jogadas pelo helicóptero.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

Guto despista os soldados. Ricardo tenta descobrir o paradeiro do comparsa se Benjamin. Zoe diz que precisa se esconder de André. Natália e Jonas lamentam o comportamento de Ângela, que bebe com Diogo. Jonas diz que ela não tem jeito. Ricardo é surpreendido com a chegada de Isabela. Brenda discute com Melina. Ricardo humilha Isabela e eles se agarram. Adriano descobre que Gideon e Tamar estão contra Ricardo. Isabela se sente humilhada pelo marido. Guto avisa que André está em busca de Zoe. Adriano oferece ajuda a Gideon e Tamar. Alan liga para Susana e fica decepcionado. Isabela bebe para afogar as mágoas. Uri se preocupa com Benjamin. Tamar se assusta com o comportamento de Isabela. Susana descobre que o hospital foi tomado. Benjamin é torturado psicologicamente. Ariela ajuda Ricardo na investigação. Celeste e Bárbara tentam saber notícias de Zoe. Natália se irrita com Ângela. Zoe chega no esconderijo. André revista a casa de Estela. Uri e Dylan lamentam o controle de Ricardo. César e Brenda se encontram com Adriano. Benjamin é surpreendido com a chegada de Isabela na prisão.