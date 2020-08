Brasília marcará forte presença no Festival de Gramado

RD Ricardo Daehn

(foto: Festival de Taguatinga/ Divulgação)

Com representatividade forte, Brasília invadirá a 48a edição do Festival de Gramado. O saudoso ator de Brasília Andrade Júnior, morto em 2019, estrela o longa King Kong em Asuncion (do pernambucano Camilo Cavalcate) selecionado para o evento que transcorrerá em setembro. Ainda na lista de longas, Cibele Amaral, diretora da cidade, traz Por que você não chora?, outro longa escolhido pela seleção de Marcos Santuário, Pedro Bial e Soledad Villamil, o trio empenhado na curadoria.

Quase nonagenário, Ruy Guerra comparecerá com a exibição do longa Aos pedaços, exibido em Roterdã, enquanto Felipe Bragança teve escolhido para a competição Um animal amarelo. Exibido no Festival

de Berlim, o longa de Caetano Gotado e Marco Dutra Todos os mortos, e os documentários focados nas figuras musicais de Alcione (O samba é primo do jazz) e Sidney Magal (estrela de Me chama que eu vou) completam a lista.

Sete países latinos terão representatividade no 48o Festival de Cinema de Gramado. A lista anunciada, junto com homenagens para a atriz Denise Fraga e César Trancoso, incluem: O silêncio do caçador (Argentina),

A fronteira (Colômbia), Matar um morto (Paraguai), A grande viagem ao país pequeno (Uruguai), Os fortes (Chile), Dias do inverno (México) e Tu me manques (Bolívia).