Serviço Disney+ confirma data de lançamento no Brasil

Depois de confirmar que a Disney+ chegaria ao Brasil e em toda a América Latina em novembro, a The Walt Disney Company confirmou a data de lançamento da plataforma:17 de novembro. O serviço de streaming, que estreou nos Estados Unidos há um ano, terá, no pacote, com exclusividade, todas as estreias da Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e outros. Também contará com todos os filmes, as séries e os programas da Disney, regionais ou mundiais, o que inclui todos os desenhos clássicos, além das novas produções originais.

Brincando com as animações conhecidas do público, como Alladin, Divertidamente e Monstros SA, o perfil oficial da Disney+ Latinoamérica “vazou” a informação do lançamento no Twitter.

Já o perfil da Disney+ respondeu o tuíte dizendo que o anúncio não estava na agenda.



CONGRA - WAIT, this announcement wasn’t on our calendar for today... ????????



FELICI - UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy… ???????? pic.twitter.com/c3RqQeHh7B — Disney+ (@disneyplus) August 18, 2020

A Disney+ Brasil entrou na brincadeira e escreveu: “não foi isso que a gente combinou, lembram?”



Hey, muchachos! NO NO POSTAR HOY!

Não foi isso que a gente combinou, lembram?! pic.twitter.com/wNWchVseTw — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) August 18, 2020

Diante do suposto vazamento e da especulação em torno da data, o Correio confirmou o lançamento do serviço on-demand com a assessoria da The Walt Disney Company no Brasil. Os brasileiros podem comemorar que em 17 de novembro poderão desfrutar das produções da Disney.

Disney +

O catálogo chega com conteúdos originais e exclusivos badalados, como a série indicada ao Emmy, The Mandalorian, e o documentário Disney Gallery: The Mandalorian, sobre os bastidores da produção. Títulos como Falcão e o soldado invernal, WandaVision e Loki, ainda inéditos e sem previsão de lançamentos, serão divulgados no streaming simultaneamente com os Estados Unidos. O álbum visual Black is king, de Beyoncé, também está disponível na plataforma.