'Jesus Tok': Kanye West quer criar versão cristã do aplicativo de vídeos

BY Bruna Yamaguti*

(foto: Jewel Samad/AFP)

O rapper e pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos Kanye West manifestou, na segunda-feira (17/8), nas redes sociais, o desejo de criar uma versão cristã do popular aplicativo de vídeos TikTok, que seria batizada de 'Jesus Tok'.

"Uma visão acabou de chegar até mim? Jesus Tok? Eu estava vendo minha filha mexendo no Tik Tok, e como um pai cristão, eu estava perturbado com muito conteúdo, mas eu amei totalmente a tecnologia", disse o rapper em sua conta no Twitter.

A VISION JUST CAME TO ME... JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já demonstrou total aversão ao TikTok e tem trabalhado arduamente para que o app seja banido do país. Segundo o político, autoridades norte-americanas se mostraram preocupadas com a possibilidade de que a plataforma seja usada pelos serviços de inteligência da China, mas sem apresentar provas concretas que justifiquem as alegações.



West, por outro lado, que, apesar de apoiador do atual presidente, pretende ser concorrente direto de Trump na corrida presidencial, afirmou que quer colaborar para a criação de uma versão cristã repaginada do aplicativo, com conteúdo seguro para crianças de todo o mundo.



"Oremos para que possamos colaborar com o Tik Tok para fazer uma versão cristã monitorada que soe segura para crianças pelo mundo. Em nome de Jesus, amém", completou o artista em outro tuíte.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) 17 de agosto de 2020

*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão