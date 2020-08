Em live, Secretaria de Cultura do DF debate estratégias para adotar a Lei Aldir Blanc

CB Correio Braziliense

O objetivo da live é debater as implementações do novo decreto votado para a área cultural - (foto: Secretaria de Cultura e Economia Criativa/Divulgação)

Depois do programa Escuta Cultura Aldir Blanc, no qual a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) trouxe artistas dos mais diversos cenários da arte, a #Live 02 Aldir Blanc ocorre nesta quarta-feira (19/8), às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Secec no YouTube e também pela Rádio Cultura. O objetivo é debater as implementações do novo decreto votado para a área cultural.

Com a presença do secretário Bartolomeu Rodrigues e do secretário-executivo Carlos Alberto Jr., a live terá espaço para discutir os aspectos da nova Lei Aldir Blanc no quesito das ações que serão tomadas e o cadastramento dos beneficiários. Além disso, os gestores detalharão os meios estratégicos que serão utilizados para alcançar a meta de destinar todo o recurso emergencial em 120 dias.

A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, homenageia o músico Aldir Blanc, que faleceu em maio deste ano, vítima do novo coronavírus. A ideia do decreto é prestar auxílio financeiro aos trabalhadores do meio cultural, bem como auxiliar na manutenção dos espaços físicos, que sofreram consequências diretas da pandemia. Apoiar iniciativas, criação de cursos, produções audiovisuais, publicação de editais também integram aos objetivos.

Com o intuito de promover, incentivar e difundir as manifestações culturais, a Secec tem mantido atividades no modelo digital. A #Live 02 Aldir Blanc receberá perguntas antes e durante a transmissão.