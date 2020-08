Terceira semana de lives do CasaPark aborda arquitetura, arte e gastronomia

CB Correio Braziliense

O curador, artista e professor de história da arte Carlos Silva é um dos convidados da semana - (foto: Agenda KB Comunicação/Divulgação)

Com o objetivo de estimular a cadeia de produção do segmento criativo, a terceira semana de lives do CasaPark pelo Instagram conta com a participação dos profissionais Carlos Silva, Daniel Mangabeira, Gil Guimarães, Mara Alcamim, Mariana Ramos, Ricardo Innecco e Valéria Pena-Costa.

Durante a temporada de lives, são abordados temas como maternidade, geração de empregos, sustentabilidade e economia circular. “Chegamos à terceira semana de lives com a certeza de que estamos conversando sobre temas que interessam aos brasilienses e a todos que veem em Brasília uma possibilidade de pensar no futuro da arquitetura, da arte, do design e da gastronomia”, explica Ivana Valença, em material enviado à imprensa.

O arquiteto Daniel Mangabeira conversa com os designers Mariana Ramos e Ricardo Innecco, nesta terça-feira (18/8), às 20h, sobre “O design como a quinta escala de Brasília”.

Na quarta (19/8), às 19h, o chef Gil Guimarães, da Casa Baco, conversa com a chef Mara Alcamim, do restaurante Universal Diner. A conversa gira em torno da “Identidade gastronômica em construção”, com as novidades que a chef vai revelar com exclusividade na live do CasaPark 20 anos.

Na quinta (20/8), às 17h, o curador, artista e professor de história da arte Carlos Silva conversa com a artista visual Valéria Pena-Costa sobre “Circuito da arte contemporânea em Brasília”. Os dois comentam sobre a cadeia produtiva local, o incremento das trocas institucionais e a participação dos espaços intencionais como o Ateliê Fuga, criado por Valéria para receber outros artistas da cidade.