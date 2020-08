Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (19/8)

OQ Oscar Quiroga

Horóscopo desta quarta-feira (19/8) - (foto: Stan Honda/AFP; CB)

Respostas definitivas



Data estelar: Mercúrio ingressa em Virgem.

Se queres te conhecer, observa tuas práticas e considera com atenção aquilo que produzes, os efeitos de tuas ações, o alcance e qualidade de tua influência no mundo. Se queres te conhecer, não te levará a isso a pergunta “quem sou eu?”, mas “para que eu sirvo?”. Quando as perguntas são bem formuladas, a resposta que buscas estará sempre nas entrelinhas dessas. A pergunta “quem sou eu?”, apesar de oferecer pano para a manga das elucubrações filosóficas, não traz consigo respostas definidas nem muito menos definitivas. Contudo, se te questionas a respeito de tua utilidade, encontrarás respostas definitivas, que não deixam margem a dúvidas. O autoconhecimento há de te conduzir a essas definições, e se as que encontras não são de teu apreço, então muda tuas práticas e ações até te definires do jeito que gostas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Muitas potencialidades surgem à medida em que você realiza os planos que foram postos em marcha recentemente. Isso entusiasma a alma, mas é necessário manter a cabeça no lugar e continuar dentro dos planos em andamento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

O assunto é você se divertir, porque, mesmo que os perrengues continuem todos aí, pelo menos sua alma estará leve e bem-humorada o suficiente para encontrar soluções criativas. Insista nesse caminho, é o melhor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Enquanto você der fim a esses assuntos que se alastram há tanto tempo, que sua alma nem se lembra mais de como começaram, inicie movimentos práticos para colocar em marcha suas pretensões futuras. Sem descanso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

O dia a dia é tudo junto e misturado, coisas boas e leves acontecendo ao mesmo tempo dos perrengues. Por isso mesmo, nada pode ser considerado causa de seu estado de ânimo, esse você escolhe intimamente. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O dinheiro é apenas o símbolo da segurança que você pretende, por isso, há de ser considerado um instrumento, e não o destino. Sendo o dinheiro um instrumento, o que importa é você se focar no caminho que levar a ele.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Dilemas, sempre haverá, você não pode ficar se debruçando sobre esses o tempo todo, há questões práticas que precisam ser atendidas. Escolha, no cardápio de dilemas, aqueles que realmente valha a pena atender.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Agora é hora de se envolver no diálogo íntimo que leva a esclarecer assuntos que, de outra maneira, continuariam atazanando sua alma. Isso não é algo para compartilhar, mas para fazer no silêncio da solidão interior.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

No mundo humano, é difícil encontrar uma atividade que não gire em torno de relacionamentos, sejam esses objetivos, ou distantes e sutis, por se desenvolverem no mundo dos pensamentos. Valorize os relacionamentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Aos olhos das pessoas, acostumadas a imaginar o pior, tudo pode dar errado a qualquer momento. Aos olhos de sua alma, isso pouco importa, porque ainda que tudo dê errado, pelo menos algo terá acontecido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Tudo começa com o grau de entusiasmo que tomar conta de sua alma, ao se imaginar participando de tais ou quais experiências. A partir desse momento, que se torna memória indelével, o caminho começa a ser trilhado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

A realidade anda tão inversamente proporcional ao que você espera dela, que hoje a vontade é chutar o pau da barraca e mandar tudo ao inferno. Se isso aliviar, faça, mas se perceber que só complicaria, se abstenha.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Nem todos os conflitos trazem soluções criativas, mas tampouco você faria bem em evitar sempre os confrontos por isso. As tensões nos relacionamentos são importantes, porque quebram a inércia e provocam movimento.