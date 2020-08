Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (20/8)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

As potencialidades

Data estelar: Lua começa a crescer em Virgem.

Garimpar, extrair, explorar; essas práticas foram, são e continuarão sendo motivadas pela percepção humana das potencialidades. Nós somos humanos porque não nos conformamos com a natureza, nós vemos nela potencialidades que queremos explorar, arrancando de suas entranhas o que ela, de outra forma, não ofereceria. Assim mesmo terás de fazer contigo e com tuas potencialidades ainda inexploradas, aproveitando o ritmo cotidiano para te treinar em ações que te levem da ignorância à destreza. Tu tens todo o tempo de tua existência para garimpar as potencialidades, as extrair de ti através de disciplina e treino, e as oferecer ao mundo, o qual te identificará pelas tuas ações. Tudo isso, no entanto, há de ser feito com o devido respeito à Vida de tua vida, para não maltratares a natureza que com tanto te brinda.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Nem tudo que brilha é valioso, às vezes sua alma se depara com brilhos falsos. É preciso ter sempre muito clara na mente a escala de valores e as prioridades, para que, apesar das distrações, você não perca o foco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

O entusiasmo é maior do que as preocupações, e isso é muito bom, porque esclarece sua mente e torna tudo mais divertido, pelo menos isso. Se as coisas darão certo ou não, neste momento isso é irrelevante. Divirta-se.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Simultaneamente a todas as ações que você empreender para colocar ponto final aos assuntos que se arrastam há muito tempo, você pode dar o pontapé inicial a outros, que representem a perspectiva de realização futura.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

A dinâmica do dia a dia fica mais movimentada, em todos os sentidos possíveis, tanto na direção de viralizar os perrengues em andamento, quanto, também, na de proporcionar a leveza e bom humor das coisas boas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O andar pelo caminho é muito mais importante do que chegar a destino. Parece óbvio afirmar isso, mas há certos momentos da vida em que a alma precisa se lembrar do que é óbvio e fundamental, para não se complicar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Não se demore na busca de esclarecimento, procure colocar em prática, o mais rapidamente possível, tudo que estiver ao seu alcance para avançar nos assuntos que entusiasmam sua alma. E que os dilemas vão ao inferno.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Sua alma precisa tomar distância para conversar consigo mesma, de forma clara e transparente, se debruçando sobre a vertigem ansiosa que anda sentindo, para a desmistificar e tirar dela o poder que está tendo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Agora, tudo depende da maneira com que você se articular em torno dos relacionamentos que representem os interesses que você deseja realizar. Valorize as pessoas, para elas darem o melhor delas a cada momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Há horas em que, apesar do seu espírito de aventura, mesmo assim dá uma vertigem, pela imaginação de que tudo possa dar errado. A mente sempre terá em si essa perspectiva, mas poucas vezes se realiza. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A imaginação leva você longe, mesmo que não saia fisicamente do lugar em que se encontra. A imaginação que conseguir entusiasmar você, por isso, terá estabelecido um ponto de apoio para começar a ação pertinente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Explodir e mandar tudo ao inferno, a ilusão leva a imaginar que isso aliviaria e resolveria. Porém, a experiência diz que isso só complicaria ainda mais um cenário que não comporta essa perspectiva. Respire.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Se não houvesse algum conflito e sua inerente tensão, com certeza tudo seguiria pelo caminho da inércia, da repetição do que foi muito bom outrora, mas que, pelo automatismo, se tornou algo negativo. Tensões criativas.