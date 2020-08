Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (21/8)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

Harmonia através do conflito

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Não se trata de existires em conflito constante, porque isso seria desgastante. Porém, não se trata, tampouco, de sempre evitares todos os conflitos que se apresentam a ti. Se trata, isso sim, de escolheres com sabedoria os conflitos que precisas resolver para continuar crescendo em harmonia, beleza, inteligência, bondade e em ações úteis para ti e para os semelhantes e diferentes com que te relaciones. A harmonia que buscas há de ser encontrada na resolução dos conflitos, pois, a existência humana se dá assim. Se queres uma existência desprovida de conflitos, sem o saber tu estarias, com essa atitude, provocando um conflito com tua própria humanidade, porque o que te torna humano não se conforma com as coisas como elas são, o que te torna humano busca criar algo novo com os ingredientes da diversidade disponível.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

São tantas as potencialidades que este momento de sua vida encerra, que é importante manter o foco e evitar a dispersão. Tudo é atraente, tudo é sedutor, porém, há de se escolher a dedo aquilo em que investir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Começar algo é sempre a parte mais divertida e excitante do processo, porém, não menos importante é a que vem depois, quando você tiver de suar a camisa para manter tudo em bom funcionamento. Processos inevitáveis.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

A reinvenção é urgente, porque o espírito do tempo mudou com rapidez vertiginosa. O melhor a fazer é você se desapegar o mais rapidamente possível da maneira com que você fazia tudo dar certo no passado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Alguns temas podem ser conversados, porém, há outros que ainda não estão maduros o suficiente para ser postos sobre a mesa e conversados com a sinceridade que merecem. Evite precipitações, melhor tomar distância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

A segurança parece depender exclusivamente de dinheiro, mas não é assim, porque esse é apenas um símbolo, e não um destino em si mesmo. Procure se desapegar da necessidade de ter dinheiro, aja dentro do seu alcance.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Aja de acordo com os interesses que você quer preservar ou realizar. Este é um momento prático, em que não interessa nem um pouco agir de acordo a ideais, mas estabelecer prioridades práticas a ser realizadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Gostando ou não do cenário em que precisa andar agora, há iniciativas que precisam ser tomadas, para manter minimamente o controle da situação. Não se importe com os trancos e solavancos, tudo segue em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Certas pessoas são de seu agrado e você as quer por perto, outras pessoas lhe desagradam e você as quer ver pelas costas. Todas, porém, fazem parte da rede de conexões necessária para você fazer o que pretende.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

A imparcialidade não é uma virtude mental fácil de conquistar, mas é a única que resolve com justiça as questões que, de outra maneira, se prolongariam e causariam muito desgosto a você. Procure abrigo na imparcialidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Da ideia à prática no menor tempo possível, é assim que você vai aproveitar de uma maneira sábia todas as potencialidades que este momento de sua vida encerra. Melhor agir atrapalhadamente do que não agir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Tomar distância de algumas pessoas e se aproximar a outras, este é o movimento mais importante da atualidade. Faça isso de forma discreta, sem chamar a atenção, mas tendo absoluta consciência desse movimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Nem sempre o terreno sob seus pés será seguro e plácido, em muitos momentos, como agora, você terá de se munir de muito boa vontade para transitar por caminhos que trazem muita incerteza e insegurança. Atrevimento.