"Não existe humorista em Cuba", fala de Marcelo Tas no Roda Viva repercute nas redes

A participação do humorista Marcelo Adnet no Roda Viva, programa da TV Cultura, desta segunda-feira (17/8), deu o que falar nas redes sociais. Em certo momento, o humorista foi confrontado pelo apresentador Marcelo Tas, em que ele disse que não existira humoristas em países comunistas. "Quando você fala que é de esquerda, você nunca reparou que em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista", questionou Tas.



A fala foi dita porque Marcelo Adnet se declarou de esquerda. "Sou sem rótulos, não sou nem esquerda, nem direita, eu sou para frente. Sou Marcelo Adnet. Mentira! Eu me considero de esquerda, sem dúvida, me considero progressista. […] Não sou comunista nem nunca fui, mas de esquerda, sim.", disse.





Nas redes, várias pessoas contestaram a fala de Marcelo Tas, inclusive humoristas. Um deles foi o youtuber Whindersson Nunes. No Twitter, ele disse que "Em Cuba tem comediante, la em casa tbm, a diferença é que lá em casa tem uma piadas que eu não posso fazer, pq o regime la é democrático igual na minha casa, mas la eu não posso falar algumas coisas, por isso eu moro na minha casa, tem la e tem aqui, mas aqui é melhor", escreveu.

Gregório Duvivier afirmou que a fala de Marcelo Tas estava completamente errada. "Se a pessoa fizesse o minimo de pesquisa iria descobrir que Cuba tem humor pujante, e reconhecido mundialmente. Pra dar um exemplo só, Juan de Los Muertos, uma comédia de zumbis que ganhou o prêmio Goya. Dificil de achar? ta inteirinho no Youtube", disse.

Até o consulado de Cuba em São Paulo se manifestou e disse que tem humoristas sim no país caribenho. "Por aqui a gente explica pro Tas e para quem ainda tem dúvidas: Sim, há humoristas, e muitos, em Cuba", publicaram no Instagram.

Também tiveram aqueles que reafirmaram a fala de Marcelo Tas. O apresentador Danilo Gentili se manifestou dizendo que tem censura sim em Cuba.

Os internautas também resgataram vídeos em que Marcelo Tas faz humor em Cuba. Nos vídeos, ele aparece entrevistando a população e fazendo piadas, até mesmo sobre a polícia do país. "A direita não é mal informada n é desonesta mesmo", afirmou uma usuária do Twitter.

Um comediante estrangeiro entrou Cuba e fez várias piadas debochando dos policiais e do governo Cubano. A polícia pediu seus documentos,averiguou q ele n era da cia e o deixou continuar com as piadas.

O nome dele? Marcelo Tas.

A direita não é mal informada n é desonesta mesmo pic.twitter.com/FNvSUwdPKQ