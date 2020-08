Miss Brasil 2020: representante será anunciada nesta quinta-feira (20/8)

CB Correio Braziliense

A escolhida receberá a coroa de Júlia Horta, Miss Brasil 2019, e top 20 no Miss Universo do mesmo ano - (foto: Paras Griffin/Getty Images/AFP)

A mais nova miss brasileira foi escolhida por uma comissão, formada por integrantes da Organização Miss Brasil, e será anunciada nesta quinta-feira (20/8), às 20h, por meio do YouTube U_MissBrasil. Ela receberá a coroa de Júlia Horta, Miss Brasil 2019, e top 20 no Miss Universo do mesmo ano.

Para respeitar o distanciamento social, a coroação ocorre sem presença de plateia, com a participação do mediador da cerimônia, o jornalista Roberto Macedo.

“Queremos o Miss Brasil como um evento de união nacional, onde todos os estados estarão representados e a população torcendo pelo sucesso daquela, que será a nossa representante internacional, uma mulher moderna, independente, realizadora, que abrace causas sociais filantrópicas, que estude ou tenha uma profissão, que fale inglês preferencialmente, ou seja, alguém que desempenhe com orgulho e à altura a função de embaixadora do Miss Universo, levando o nome do Brasil para todos os continentes”, afirmou Winston Ling, franqueado do Miss Universo no BRasil, em nota.

A escolhida representará o Brasil no Miss Universo. Transmitido para mais de um bilhão de pessoas, em mais de 200 países, é o maior concurso de beleza feminina do mundo. O Miss Universo será realizado no primeiro trimestre de 2021, no Estados Unidos.